https://sputnikarabic.ae/20230803/واشنطن-تسعى-إلى-نشر-قوات-عسكرية-على-ناقلات-النفط-لردع-عمليات-الاستيلاء-الإيرانية-1079775529.html
واشنطن تسعى إلى نشر قوات عسكرية على ناقلات النفط لردع عمليات الاستيلاء الإيرانية
واشنطن تسعى إلى نشر قوات عسكرية على ناقلات النفط لردع عمليات الاستيلاء الإيرانية
تستعد الولايات المتحدة لنشر بحارة ومشاة بحرية على متن ناقلات النفط التجارية التي تعبر الخليج كجزء من جهودها لردع إيران عن الاستيلاء على السفن. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T22:45+0000
2023-08-03T22:45+0000
2023-08-03T22:45+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104250/39/1042503973_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d83dd8d39e829c15d56245ee96780bd3.jpg
ووفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي يوم الخميس، لوكالة الصحافة الفرنسية: "هناك جهد... لاستخدام تفاصيل أمان تضم مشاة بحرية وبحارة على ناقلات النفط التجارية التي تعبر مضيق هرمز ومحيطه كطبقة إضافية من الدفاع لهذه السفن الضعيفة".وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، الأمر يتطلب دعوة للقيام بذلك لأن السفن هي سفن خاصة، ولكن "نحن نقوم بالتحضيرات لتنفيذ ذلك في حال وجود اتفاقات نهائية".وستقدم تلك المزايا الأمانية طبقة إضافية من الحماية للناقلات بالإضافة إلى السفن الحربية والطائرات التي تعمل في هذه المنطقة الحيوية من الناحية الاستراتيجية، حيث يمر حوالي خُمس إنتاج النفط العالمي.وتقوم الولايات المتحدة بتعزيز قواتها المتواجدة في المنطقة، إذ أعلنت الشهر الماضي عن نيتها نشر مدمرة وطائرات حربية من طراز "إف-35" و"إف-16"، بالإضافة إلى مجموعة جاهزية جماعية/وحدة بحرية تضم نحو 3000 شخص.وتقول القوات العسكرية الأمريكية إن إيران قد استولت أو حاولت السيطرة على ما يقرب من 20 سفينة دولية في المنطقة خلال العامين الماضيين.وأعلنت واشنطن أن قواتها حالت دون محاولتين من قبل إيران لاستيلاء على ناقلات نفط تجارية في المياه الدولية قبالة عمان في 5 يوليو/ تموز، بينما استولت طهران على سفينة تجارية في اليوم التالي.
https://sputnikarabic.ae/20230427/البحرية-الأمريكية-تقول-إن-إيران-احتجزت-ناقلة-نفط-ترفع-علم-جزر-مارشال-1076370810.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104250/39/1042503973_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ffadd047c554f8d75e48df19454d5e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تسعى إلى نشر قوات عسكرية على ناقلات النفط لردع عمليات الاستيلاء الإيرانية
تابعنا عبر
تستعد الولايات المتحدة لنشر بحارة ومشاة بحرية على متن ناقلات النفط التجارية التي تعبر الخليج كجزء من جهودها لردع إيران عن الاستيلاء على السفن.
ووفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي يوم الخميس، لوكالة الصحافة الفرنسية: "هناك جهد... لاستخدام تفاصيل أمان تضم مشاة بحرية وبحارة على ناقلات النفط التجارية التي تعبر مضيق هرمز ومحيطه كطبقة إضافية من الدفاع لهذه السفن الضعيفة".
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، الأمر يتطلب دعوة للقيام بذلك لأن السفن هي سفن خاصة، ولكن "نحن نقوم بالتحضيرات لتنفيذ ذلك في حال وجود اتفاقات نهائية".
وستقدم تلك المزايا الأمانية طبقة إضافية من الحماية للناقلات بالإضافة إلى السفن الحربية والطائرات
التي تعمل في هذه المنطقة الحيوية من الناحية الاستراتيجية، حيث يمر حوالي خُمس إنتاج النفط العالمي.
وتقوم الولايات المتحدة بتعزيز قواتها المتواجدة في المنطقة، إذ أعلنت الشهر الماضي عن نيتها نشر مدمرة وطائرات حربية من طراز "إف-35" و"إف-16"، بالإضافة إلى مجموعة جاهزية جماعية/وحدة بحرية تضم نحو 3000 شخص.
وتقول القوات العسكرية الأمريكية إن إيران قد استولت أو حاولت السيطرة على ما يقرب من 20 سفينة دولية في المنطقة خلال العامين الماضيين.
وأعلنت واشنطن أن قواتها حالت دون محاولتين من قبل إيران لاستيلاء على ناقلات نفط تجارية في المياه الدولية قبالة عمان في 5 يوليو/ تموز، بينما استولت طهران على سفينة تجارية في اليوم التالي
.