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https://sputnikarabic.ae/20230804/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-تراجع-نتنياهو-أمام-غانتس-1079789806.html
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تراجع ائتلاف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحاكم، أمام بيني غانتس، وزير الدفاع السابق. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T13:02+0000
2023-08-04T13:02+0000
إسرائيل
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وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نتنياهو، خسر مقعدين ليحصل على 53 مقعدا، مقابل 67 لأحزاب المعارضة والأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".وأظهر الاستطلاع الإسرائيلي أن هناك فجوة كبيرة بين حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو، الذي حصل على 27 مقعدا، مقابل رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، الذي حصد 30 مقعدا.وكشف استطلاع الرأي للصحيفة الإسرائيلي خسارة ائتلاف نتنياهو مقعدين كاملين، ليحصد 43 مقعدا فقط، مقارنة بـ 67 مقعد لأحزاب المعارضة والعربية في إسرائيل.وفي السادس عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي، أظهر استطلاع رأي أن بيني غانتس، يتقدم على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بفارق كبير في حال إجراء انتخابات برلمانية، آنذاك.وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي أن حزب "المعسكر الوطني" سينجح في تعزيز شعبيته وزيادة قوته في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ليوسع الفارق مع الليكود إلى 8 مقاعد كاملة، وذلك خلافا للنتائج التي أظهرتها استطلاعات الرأي السابقة.وبيّن الاستطلاع أن حزب "المعسكر الوطني" سيحصل على 32 مقعدا في الكنيست، في وقت يحصد حزب "الليكود" 24 مقعدا فقط، متراجعًا بمقعدين كاملين عن الاستطلاع الأخير.وحول الشخصية الأنسب أو الأفضل لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، حصل بيني غانتس على نسبة أعلى من نتنياهو، حيث يعتبره 47% أنه المرشح الأفضل لقيادة البلاد في الفترة الحالية لهذا المنصب، فيما تراجع نتنياهو إلى 37%.
https://sputnikarabic.ae/20230707/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-تفوق-نتنياهو-بعد-عملية-جنين-1078820176.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم, الأخبار

استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس

13:02 GMT 04.08.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تراجع ائتلاف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحاكم، أمام بيني غانتس، وزير الدفاع السابق.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نتنياهو، خسر مقعدين ليحصل على 53 مقعدا، مقابل 67 لأحزاب المعارضة والأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تفوق نتنياهو بعد عملية جنين
7 يوليو, 08:29 GMT
وأظهر الاستطلاع الإسرائيلي أن هناك فجوة كبيرة بين حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو، الذي حصل على 27 مقعدا، مقابل رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، الذي حصد 30 مقعدا.
وكشف استطلاع الرأي للصحيفة الإسرائيلي خسارة ائتلاف نتنياهو مقعدين كاملين، ليحصد 43 مقعدا فقط، مقارنة بـ 67 مقعد لأحزاب المعارضة والعربية في إسرائيل.
وفي السادس عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي، أظهر استطلاع رأي أن بيني غانتس، يتقدم على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بفارق كبير في حال إجراء انتخابات برلمانية، آنذاك.
وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي أن حزب "المعسكر الوطني" سينجح في تعزيز شعبيته وزيادة قوته في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ليوسع الفارق مع الليكود إلى 8 مقاعد كاملة، وذلك خلافا للنتائج التي أظهرتها استطلاعات الرأي السابقة.
وبيّن الاستطلاع أن حزب "المعسكر الوطني" سيحصل على 32 مقعدا في الكنيست، في وقت يحصد حزب "الليكود" 24 مقعدا فقط، متراجعًا بمقعدين كاملين عن الاستطلاع الأخير.
وحول الشخصية الأنسب أو الأفضل لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، حصل بيني غانتس على نسبة أعلى من نتنياهو، حيث يعتبره 47% أنه المرشح الأفضل لقيادة البلاد في الفترة الحالية لهذا المنصب، فيما تراجع نتنياهو إلى 37%.
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