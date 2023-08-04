https://sputnikarabic.ae/20230804/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-تراجع-نتنياهو-أمام-غانتس-1079789806.html
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تراجع ائتلاف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحاكم، أمام بيني غانتس، وزير الدفاع السابق. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T13:02+0000
2023-08-04T13:02+0000
2023-08-04T13:02+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الكنيست الإسرائيلي
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نتنياهو، خسر مقعدين ليحصل على 53 مقعدا، مقابل 67 لأحزاب المعارضة والأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".وأظهر الاستطلاع الإسرائيلي أن هناك فجوة كبيرة بين حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو، الذي حصل على 27 مقعدا، مقابل رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، الذي حصد 30 مقعدا.وكشف استطلاع الرأي للصحيفة الإسرائيلي خسارة ائتلاف نتنياهو مقعدين كاملين، ليحصد 43 مقعدا فقط، مقارنة بـ 67 مقعد لأحزاب المعارضة والعربية في إسرائيل.وفي السادس عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي، أظهر استطلاع رأي أن بيني غانتس، يتقدم على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بفارق كبير في حال إجراء انتخابات برلمانية، آنذاك.وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي أن حزب "المعسكر الوطني" سينجح في تعزيز شعبيته وزيادة قوته في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ليوسع الفارق مع الليكود إلى 8 مقاعد كاملة، وذلك خلافا للنتائج التي أظهرتها استطلاعات الرأي السابقة.وبيّن الاستطلاع أن حزب "المعسكر الوطني" سيحصل على 32 مقعدا في الكنيست، في وقت يحصد حزب "الليكود" 24 مقعدا فقط، متراجعًا بمقعدين كاملين عن الاستطلاع الأخير.وحول الشخصية الأنسب أو الأفضل لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، حصل بيني غانتس على نسبة أعلى من نتنياهو، حيث يعتبره 47% أنه المرشح الأفضل لقيادة البلاد في الفترة الحالية لهذا المنصب، فيما تراجع نتنياهو إلى 37%.
https://sputnikarabic.ae/20230707/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-تفوق-نتنياهو-بعد-عملية-جنين-1078820176.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_fcc97fe7ba510f054909f9ad094f3f84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الكنيست الإسرائيلي, العالم, الأخبار
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر تراجع نتنياهو أمام غانتس
تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، تراجع ائتلاف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحاكم، أمام بيني غانتس، وزير الدفاع السابق.
وذكرت صحيفة
معاريف الإسرائيلية أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة نتنياهو، خسر مقعدين ليحصل على 53 مقعدا، مقابل 67 لأحزاب المعارضة والأحزاب العربية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".
وأظهر الاستطلاع الإسرائيلي أن هناك فجوة كبيرة بين حزب الليكود
الحاكم بزعامة نتنياهو، الذي حصل على 27 مقعدا، مقابل رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، الذي حصد 30 مقعدا.
وكشف استطلاع الرأي للصحيفة الإسرائيلي خسارة ائتلاف نتنياهو مقعدين كاملين، ليحصد 43 مقعدا فقط، مقارنة بـ 67 مقعد لأحزاب المعارضة والعربية في إسرائيل.
وفي السادس عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي، أظهر استطلاع رأي أن بيني غانتس، يتقدم على رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بفارق كبير في حال إجراء انتخابات برلمانية، آنذاك.
وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي أن حزب "المعسكر الوطني" سينجح في تعزيز شعبيته وزيادة قوته في البرلمان الإسرائيلي
"الكنيست"، ليوسع الفارق مع الليكود إلى 8 مقاعد كاملة، وذلك خلافا للنتائج التي أظهرتها استطلاعات الرأي السابقة.
وبيّن الاستطلاع أن حزب "المعسكر الوطني" سيحصل على 32 مقعدا في الكنيست، في وقت يحصد حزب "الليكود" 24 مقعدا فقط، متراجعًا بمقعدين كاملين عن الاستطلاع الأخير.
وحول الشخصية الأنسب أو الأفضل لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، حصل بيني غانتس على نسبة أعلى من نتنياهو، حيث يعتبره 47% أنه المرشح الأفضل لقيادة البلاد في الفترة الحالية لهذا المنصب، فيما تراجع نتنياهو إلى 37%.