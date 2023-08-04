عربي
https://sputnikarabic.ae/20230804/قائد-الجيش-السوداني-تشكيل-لجنة-للتحقيق-في-جرائم-الحرب-وحصر-انتهاكات-قوات-الدعم-السريع-1079803513.html
قائد الجيش السوداني: تشكيل لجنة للتحقيق في "جرائم الحرب وحصر انتهاكات قوات الدعم السريع"‏
قائد الجيش السوداني: تشكيل لجنة للتحقيق في "جرائم الحرب وحصر انتهاكات قوات الدعم السريع"‏
أصدر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة ‏‏"لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T20:00+0000
2023-08-04T20:00+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1e/1077585837_0:0:1348:759_1920x0_80_0_0_3690382fd8f9c957c1a9092a39719c18.jpg
وينص القرار الذي يحمل رقم 143، لعام 2023، على أن "يرأس اللجنة ممثل النائب العام والخارجية، وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان"، وفقا لبيان من الجيش السوداني.وأضاف البيان أن "مهام اللجنة تمثلت في حصر كافة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة، منذ 15 أبريل 2023، وتم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد القوات المتمردة داخليا وخارجيا وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أوالمعاونة".ولفت البيان إلى أنه "منذ تشكيل اللجنة انخرطت في اجتماعات مستمرة وأجرت العديد من الإتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون، وقامت بفتح بلاغات بالأرقام 5005 و5010 تحت المواد من 186 وحتى 192 من القانون الجنائي 1991 تعديل 2009، والتي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة إلى جريمة الإبادة العرقية فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور".وأكد بيان الجيش السوداني أنوتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الجيش-السوداني-ينفي-وجود-أي-هدنة-مع-قوات-الدعم-السريع-1079750176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1e/1077585837_37:0:1246:907_1920x0_80_0_0_dde1aeff24477394eb1b9d5381b36d25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

قائد الجيش السوداني: تشكيل لجنة للتحقيق في "جرائم الحرب وحصر انتهاكات قوات الدعم السريع"‏

20:00 GMT 04.08.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYالقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبرTelegramNabd
أصدر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة ‏‏"لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع، منذ بداية الصراع العسكري، في شهر نيسان/ أبريل الماضي".‏
وينص القرار الذي يحمل رقم 143، لعام 2023، على أن "يرأس اللجنة ممثل النائب العام والخارجية، وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان"، وفقا لبيان من الجيش السوداني.
وأضاف البيان أن "مهام اللجنة تمثلت في حصر كافة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة، منذ 15 أبريل 2023، وتم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد القوات المتمردة داخليا وخارجيا وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أوالمعاونة".
ولفت البيان إلى أنه "منذ تشكيل اللجنة انخرطت في اجتماعات مستمرة وأجرت العديد من الإتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون، وقامت بفتح بلاغات بالأرقام 5005 و5010 تحت المواد من 186 وحتى 192 من القانون الجنائي 1991 تعديل 2009، والتي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة إلى جريمة الإبادة العرقية فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور".
وأكد بيان الجيش السوداني أن

اللجنة ستواصل أعمالها بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقا لإختصاصها، توطئة لمحاكمة المتورطين من قيادات وأفراد قوات الدعم السريع المتمردة في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب البنيات التحتية، واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين، وتقديمهم للمحاكمة العادلة، من أجل تعزيز سيادة حكم القانون، وتثبيت قيم العدالة، وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
الجيش السوداني ينفي وجود أي هدنة مع قوات الدعم السريع
أمس, 09:56 GMT
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала