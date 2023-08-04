https://sputnikarabic.ae/20230804/مركز-المصالحة-الروسي-يتم-تدريب-200-مسلح-في-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب--1079803947.html
مركز المصالحة الروسي: يتم تدريب 200 مسلح في منطقة خفض التصعيد في إدلب
مركز المصالحة الروسي: يتم تدريب 200 مسلح في منطقة خفض التصعيد في إدلب
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)،... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T20:30+0000
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وقال كوليت للصحفيين: "منذ 28 يوليو(تموز)، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وبحسب المعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات، تقوم قيادة جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) بتدريب ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني".وأكد كوليت أن "المسلحين يتم تدريبهم وفقا لبرامج المدفعية والتخريب والهندسة والحرائق وتدريب القناصة".وأضاف كوليت أن "الإرهابيين يقومون بالتدريب على تشغيل الطائرات دون طيار، ويتم إيلاء اهتمام خاص للقيام بعمليات قتالية في الليل".وأشار كوليت إلى أن "القادة الروس والسوريين يحتفظون بالحق في منع وتحييد التهديدات من الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
https://sputnikarabic.ae/20230803/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-14-انتهاكا-لبروتوكول-منع-الاشتباك-في-سوريا-1079773278.html
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العالم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
العالم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مركز المصالحة الروسي: يتم تدريب 200 مسلح في منطقة خفض التصعيد في إدلب
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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، يجري تدريبهم في منطقة خفض التصعيد في محافطة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال كوليت للصحفيين: "منذ 28 يوليو(تموز)، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وبحسب المعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات، تقوم قيادة جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) بتدريب ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني".
وأكد كوليت أن "المسلحين يتم تدريبهم وفقا لبرامج المدفعية والتخريب والهندسة والحرائق وتدريب القناصة".
وأضاف كوليت أن "الإرهابيين يقومون بالتدريب على تشغيل الطائرات دون طيار، ويتم إيلاء اهتمام خاص للقيام بعمليات قتالية في الليل".
وأشار كوليت إلى أن "القادة الروس والسوريين يحتفظون بالحق في منع وتحييد التهديدات من الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".