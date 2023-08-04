عربي
https://sputnikarabic.ae/20230804/مركز-المصالحة-الروسي-يتم-تدريب-200-مسلح-في-منطقة-خفض-التصعيد-في-إدلب--1079803947.html
مركز المصالحة الروسي: يتم تدريب 200 مسلح في منطقة خفض التصعيد في إدلب
مركز المصالحة الروسي: يتم تدريب 200 مسلح في منطقة خفض التصعيد في إدلب
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)،... 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T20:30+0000
2023-08-04T20:30+0000
العالم
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101765/95/1017659545_0:0:2889:1625_1920x0_80_0_0_7fce33ff015a1263a88955f461759c1c.jpg
وقال كوليت للصحفيين: "منذ 28 يوليو(تموز)، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وبحسب المعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات، تقوم قيادة جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) بتدريب ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني".وأكد كوليت أن "المسلحين يتم تدريبهم وفقا لبرامج المدفعية والتخريب والهندسة والحرائق وتدريب القناصة".وأضاف كوليت أن "الإرهابيين يقومون بالتدريب على تشغيل الطائرات دون طيار، ويتم إيلاء اهتمام خاص للقيام بعمليات قتالية في الليل".وأشار كوليت إلى أن "القادة الروس والسوريين يحتفظون بالحق في منع وتحييد التهديدات من الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
https://sputnikarabic.ae/20230803/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-14-انتهاكا-لبروتوكول-منع-الاشتباك-في-سوريا-1079773278.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101765/95/1017659545_118:0:2685:1925_1920x0_80_0_0_c59c737e4dd6627b1b588d9c53fe0197.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
العالم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مركز المصالحة الروسي: يتم تدريب 200 مسلح في منطقة خفض التصعيد في إدلب

20:30 GMT 04.08.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورمركز المصالحة بقاعدة "حميميم" في سوريا
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، يجري تدريبهم في منطقة خفض التصعيد في محافطة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال كوليت للصحفيين: "منذ 28 يوليو(تموز)، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وبحسب المعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات، تقوم قيادة جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) بتدريب ما لا يقل عن 200 مسلح من الحزب الإسلامي التركستاني".
وأكد كوليت أن "المسلحين يتم تدريبهم وفقا لبرامج المدفعية والتخريب والهندسة والحرائق وتدريب القناصة".
أول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة حميميم السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول "منع الاشتباك" في سوريا
أمس, 19:34 GMT
وأضاف كوليت أن "الإرهابيين يقومون بالتدريب على تشغيل الطائرات دون طيار، ويتم إيلاء اهتمام خاص للقيام بعمليات قتالية في الليل".
وأشار كوليت إلى أن "القادة الروس والسوريين يحتفظون بالحق في منع وتحييد التهديدات من الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала