https://sputnikarabic.ae/20230805/أنطونوف-التصريحات-الأمريكية-بشأن-محاكمة-نافالني-تدخلا-سافرا-في-شؤون-روسيا-الداخلية-1079805300.html
أنطونوف: التصريحات الأمريكية بشأن محاكمة نافالني تدخلا سافرا في شؤون روسيا الداخلية
أنطونوف: التصريحات الأمريكية بشأن محاكمة نافالني تدخلا سافرا في شؤون روسيا الداخلية
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، حول محاكمة أليكسي نافالني، تعد محاولة سافرة للتدخل في الشؤون... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T00:43+0000
2023-08-05T00:43+0000
2023-08-05T00:43+0000
نافالني
روسيا
أنطونوف
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية بواشنطن تعليقا على تصريحات الخارجية الأمريكية، "نعتبر ذلك محاولة سافرة للتدخل في الشؤون الداخلية، من أجل التأثير على عمل النظام القضائي المستقل لروسيا الاتحادية".وأضاف أنطونوف أن رد الفعل الغاضب من جانب الولايات المتحدة يثبت في الواقع صحة قرار المحكمة.
https://sputnikarabic.ae/20230313/الكرملين-بعد-فوز-فيلم-وثائقي-عن-نافالني-بجائزة-أوسكار-التسييس-واضح-في-هوليوود--1074680389.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نافالني, روسيا, أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية
نافالني, روسيا, أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف: التصريحات الأمريكية بشأن محاكمة نافالني تدخلا سافرا في شؤون روسيا الداخلية
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أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، حول محاكمة أليكسي نافالني، تعد محاولة سافرة للتدخل في الشؤون الداخلية الروسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية بواشنطن تعليقا على تصريحات الخارجية الأمريكية، "نعتبر ذلك محاولة سافرة للتدخل في الشؤون الداخلية، من أجل التأثير على عمل النظام القضائي
المستقل لروسيا الاتحادية".
وأضاف أنطونوف أن رد الفعل الغاضب من جانب الولايات المتحدة يثبت في الواقع صحة قرار المحكمة.