https://sputnikarabic.ae/20230805/أنطونوف-التصريحات-الأمريكية-بشأن-محاكمة-نافالني-تدخلا-سافرا-في-شؤون-روسيا-الداخلية-1079805300.html

أنطونوف: التصريحات الأمريكية بشأن محاكمة نافالني تدخلا سافرا في شؤون روسيا الداخلية

أنطونوف: التصريحات الأمريكية بشأن محاكمة نافالني تدخلا سافرا في شؤون روسيا الداخلية

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، حول محاكمة أليكسي نافالني، تعد محاولة سافرة للتدخل في الشؤون... 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T00:43+0000

2023-08-05T00:43+0000

2023-08-05T00:43+0000

نافالني

روسيا

أنطونوف

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية بواشنطن تعليقا على تصريحات الخارجية الأمريكية، "نعتبر ذلك محاولة سافرة للتدخل في الشؤون الداخلية، من أجل التأثير على عمل النظام القضائي المستقل لروسيا الاتحادية".وأضاف أنطونوف أن رد الفعل الغاضب من جانب الولايات المتحدة يثبت في الواقع صحة قرار المحكمة.

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