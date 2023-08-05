https://sputnikarabic.ae/20230805/إعلام-الدول-الغربية-تجبر-زيلينسكي-على-التفاوض-مع-روسيا-1079815395.html
إعلام: الدول الغربية "تجبر" زيلينسكي على التفاوض مع روسيا
إعلام: الدول الغربية "تجبر" زيلينسكي على التفاوض مع روسيا
كشفت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على دراية بأن الغرب سوف "يجبره على الدخول في محادثات سلام مع موسكو". 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T15:48+0000
2023-08-05T15:48+0000
2023-08-05T15:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأخبر زيلينسكي دبلوماسييه أن "الوضع سيكون أكثر صعوبة مع تصاعد الضغط لإيجاد طرق للتفاوض على السلام، في الأشهر المقبلة"، حسبما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء الماضي.وأشار المراقبون أيضًا إلى أن "الحكومة الأوكرانية تواجه مشكلة الحفاظ على الدعم الغربي، إذ أن "الهجوم المضاد" الشاق والدامي والمكلف للجيش الأوكراني لم يؤد إلى نقطة تحول خطيرة، وأن كييف بحاجة إلى إيجاد حلفاء جدد لمواصلة القتال".وتستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة، اليوم السبت، 5 أغسطس/ آب 2023.وتأتي استضافة هذا الاجتماع استمرارًا للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وأبدا الأمير استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-يجب-أن-يبدأ-المفاوضات-مع-بوتين-1079728690.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: الدول الغربية "تجبر" زيلينسكي على التفاوض مع روسيا
15:48 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 15:49 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على دراية بأن الغرب سوف "يجبره على الدخول في محادثات سلام مع موسكو".
وأخبر زيلينسكي دبلوماسييه أن "الوضع سيكون أكثر صعوبة مع تصاعد الضغط لإيجاد طرق للتفاوض على السلام، في الأشهر المقبلة"، حسبما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء الماضي.
وأشار المراقبون أيضًا إلى أن "الحكومة الأوكرانية تواجه مشكلة الحفاظ على الدعم الغربي، إذ أن "الهجوم المضاد" الشاق والدامي والمكلف للجيش الأوكراني لم يؤد إلى نقطة تحول خطيرة، وأن كييف بحاجة إلى إيجاد حلفاء جدد لمواصلة القتال".
وتستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة، اليوم السبت، 5 أغسطس/ آب 2023.
وتأتي استضافة
هذا الاجتماع استمرارًا للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وأبدا الأمير استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.