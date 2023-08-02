https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-يجب-أن-يبدأ-المفاوضات-مع-بوتين-1079728690.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجب أن يبدأ المفاوضات مع بوتين
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجب أن يبدأ المفاوضات مع بوتين
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأنه يجب على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن يبدأ محادثات سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T16:36+0000
2023-08-02T16:36+0000
2023-08-02T16:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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ودعا أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب"، زيلينسكي لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات مع بوتين.وأشار سوسكين إلى أن الجيش الأوكراني الآن يعاني من خسائر فادحة بين الأفراد والمعدات. وأنهم في الوقت نفسه، فشلوا في تحقيق أي نجاح في الهجوم المضاد، وأسلحة "الناتو" ليست كافية لشن هجمات جديدة.وفي وقت سابق، قال سوسكين: "زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. وأظهرت الضربات الانتقامية الروسية ذلك بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر القرم".وأضاف: "لقد تم توجيه ضربة هائلة إلى أوكرانيا الآن".وبحسب قوله، لم يعد بإمكان زيلينسكي فعل أي شيء لبلاده، باستثناء إلحاق الضرر بها. فشلت جهوده للدفاع عن موانئ أوديسا، وكذلك فشلت جهوده السياسية لتأمين عضوية أوكرانيا في الناتو والمزيد من الأسلحة الحديثة.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغربأقرا أيضا: إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربيةأقرا أيضا: صحفي أمريكي: زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له
https://sputnikarabic.ae/20230802/ضابط-أمريكي-الغرب-سيأخذ-خطة-زيلينسكي-الشهيرة-للسلام-ويلقي-بها-من-النافذة-1079728184.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجب أن يبدأ المفاوضات مع بوتين
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأنه يجب على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن يبدأ محادثات سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب فشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية المضاد.
ودعا أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب"
، زيلينسكي لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات مع بوتين.
وأشار سوسكين إلى أن الجيش الأوكراني الآن يعاني من خسائر فادحة بين الأفراد والمعدات. وأنهم في الوقت نفسه، فشلوا في تحقيق أي نجاح في الهجوم المضاد، وأسلحة "الناتو" ليست كافية لشن هجمات جديدة.
وفي وقت سابق، قال سوسكين: "زيلينسكي غير قادر بأي حال من الأحوال على ضمان أمن بلاده. وأظهرت الضربات الانتقامية الروسية ذلك بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على جسر القرم".
وأضاف: "لقد تم توجيه ضربة هائلة إلى أوكرانيا الآن".
وبحسب قوله، لم يعد بإمكان زيلينسكي فعل أي شيء لبلاده، باستثناء إلحاق الضرر بها. فشلت جهوده للدفاع عن موانئ أوديسا، وكذلك فشلت جهوده السياسية لتأمين عضوية أوكرانيا في الناتو والمزيد من الأسلحة الحديثة.
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.