https://sputnikarabic.ae/20221108/ابن-زايد-والسيسي-يوقعان-اتفاقا-لإنشاء-أحد-أكبر-مشاريع-طاقة-الرياح-في-مصر-بقدرة-10-غيغاواط-1069933276.html
ابن زايد والسيسي يوقعان اتفاقا لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط
ابن زايد والسيسي يوقعان اتفاقا لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط
شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10... 08.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-08T08:39+0000
2022-11-08T08:39+0000
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وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شهدت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط .. سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة".وأعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، عن استضافة بلاده النسخة المقبلة من مؤتمر التغير المناخي (كوب 28)، والتي ستعقد في العام المقبل 2023.وقال ابن زايد خلال كلمة له أثناء حضوره النسخة الحالية من مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية: " نستعد لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في مدينة دبي "إكسبو" خلال عام 2023 لنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة".وأكد الرئيس الإماراتي في كلمته أن الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.وشهدت مدينة شرم الشيخ، الأحد الماضي، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, قمة المناخ 2022
أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, قمة المناخ 2022
ابن زايد والسيسي يوقعان اتفاقا لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط
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شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، "توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط".
وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "شهدت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط .. سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة".
وأعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الاثنين، عن استضافة بلاده النسخة المقبلة من مؤتمر التغير المناخي
(كوب 28)، والتي ستعقد في العام المقبل 2023.
وقال ابن زايد خلال كلمة له أثناء حضوره النسخة الحالية من مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ المصرية: " نستعد لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في مدينة دبي "إكسبو" خلال عام 2023 لنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة".
وأكد الرئيس الإماراتي في كلمته أن الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وشهدت مدينة شرم الشيخ
، الأحد الماضي، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" الذي يُقام حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.