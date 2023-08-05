https://sputnikarabic.ae/20230805/المغرب-وجنوب-إفريقيا-ومصر-من-أكثر-الدول-الأفريقية-شعبية-بين-السياح-الروس-1079807189.html

المغرب وجنوب أفريقيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية شعبية لدى السياح الروس

المغرب وجنوب أفريقيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية شعبية لدى السياح الروس

أخبر ممثلو شركات السياحة Ozon Travel و OneTwoTrip قناة "آر تي" عن البلدان الأفريقية التي تحظى بشعبية لدى السياح الروس. 05.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-05T07:15+0000

2023-08-05T07:15+0000

2023-08-05T07:16+0000

مجتمع

روسيا

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وتشمل القائمة، بحسب الخبراء، إثيوبيا ومصر وجنوب أفريقيا والمغرب وغيرها.وقال ليوبوف إيزبيتسكيخ، مدير العلاقات العامة في "أوزون ترافيل"، إن أفريقيا ليست الوجهة الأكثر شعبية في الصيف. دول القارة هي الأكثر شعبية في الخريف.ومع ذلك، حددنا مؤخرًا وجهات سفر نادرة ولكنها مطلوبة بانتظام. وتشمل هذه إثيوبيا والكاميرون وغانا. وعندما يتعلق الأمر بالجولات، يمكن ملاحظة الشعبية المتزايدة للمغرب.بدورها، أضافت خدمة تخطيط السفرOneTwoTrip أن دولًا مثل جنوب أفريقيا وسيشيل وموريشيوس مطلوبة أيضًا بين الروس.في المجموع، تمثل البلدان الأفريقية 3.3% من إجمالي الطلبيات الجوية الأجنبية. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زادت شعبية القارة بنسبة 37.5%. البلد الأكثر رواجًا هو المغرب، حيث يمثل 36.6 % من جميع الحجوزات لأفريقيا. وتليهما جنوب أفريقيا التي تبلغ حصتها 13.9% ومصر حيث تصدر 12.5% من الطلبيات الجوية.بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة الدول الأفريقية المشهورة بين السياح من روسيا سيشيل (11.0%)، تنزانيا (7.5%)، موريشيوس (3.3%)، تونس (3.2%)، الجزائر (3.2%)، كينيا ( 2.8%) وناميبيا (1.7%).

https://sputnikarabic.ae/20230804/الدول-الـ5-الأولى-من-حيث-عدد-السياح-الأجانب-في-روسيا-عام-2023-1079791462.html

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