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https://sputnikarabic.ae/20230805/المغرب-وجنوب-إفريقيا-ومصر-من-أكثر-الدول-الأفريقية-شعبية-بين-السياح-الروس-1079807189.html
المغرب وجنوب أفريقيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية شعبية لدى السياح الروس
المغرب وجنوب أفريقيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية شعبية لدى السياح الروس
أخبر ممثلو شركات السياحة Ozon Travel و OneTwoTrip قناة "آر تي" عن البلدان الأفريقية التي تحظى بشعبية لدى السياح الروس. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T07:15+0000
2023-08-05T07:16+0000
مجتمع
روسيا
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وتشمل القائمة، بحسب الخبراء، إثيوبيا ومصر وجنوب أفريقيا والمغرب وغيرها.وقال ليوبوف إيزبيتسكيخ، مدير العلاقات العامة في "أوزون ترافيل"، إن أفريقيا ليست الوجهة الأكثر شعبية في الصيف. دول القارة هي الأكثر شعبية في الخريف.ومع ذلك، حددنا مؤخرًا وجهات سفر نادرة ولكنها مطلوبة بانتظام. وتشمل هذه إثيوبيا والكاميرون وغانا. وعندما يتعلق الأمر بالجولات، يمكن ملاحظة الشعبية المتزايدة للمغرب.بدورها، أضافت خدمة تخطيط السفرOneTwoTrip أن دولًا مثل جنوب أفريقيا وسيشيل وموريشيوس مطلوبة أيضًا بين الروس.في المجموع، تمثل البلدان الأفريقية 3.3% من إجمالي الطلبيات الجوية الأجنبية. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زادت شعبية القارة بنسبة 37.5%. البلد الأكثر رواجًا هو المغرب، حيث يمثل 36.6 % من جميع الحجوزات لأفريقيا. وتليهما جنوب أفريقيا التي تبلغ حصتها 13.9% ومصر حيث تصدر 12.5% من الطلبيات الجوية.بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة الدول الأفريقية المشهورة بين السياح من روسيا سيشيل (11.0%)، تنزانيا (7.5%)، موريشيوس (3.3%)، تونس (3.2%)، الجزائر (3.2%)، كينيا ( 2.8%) وناميبيا (1.7%).
https://sputnikarabic.ae/20230804/الدول-الـ5-الأولى-من-حيث-عدد-السياح-الأجانب-في-روسيا-عام-2023-1079791462.html
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المغرب وجنوب أفريقيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية شعبية لدى السياح الروس

07:15 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 07:16 GMT 05.08.2023)
© Photo / Egyptian Ministry of Transportسياحة اليخوت الأجنبية في مصر
سياحة اليخوت الأجنبية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© Photo / Egyptian Ministry of Transport
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أخبر ممثلو شركات السياحة Ozon Travel و OneTwoTrip قناة "آر تي" عن البلدان الأفريقية التي تحظى بشعبية لدى السياح الروس.
وتشمل القائمة، بحسب الخبراء، إثيوبيا ومصر وجنوب أفريقيا والمغرب وغيرها.
وقال ليوبوف إيزبيتسكيخ، مدير العلاقات العامة في "أوزون ترافيل"، إن أفريقيا ليست الوجهة الأكثر شعبية في الصيف. دول القارة هي الأكثر شعبية في الخريف.
الدول الـ5 الأولى من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا عام 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
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الدول الـ5 الأولى من حيث عدد السياح الأجانب في روسيا عام 2023
أمس, 13:22 GMT
ومع ذلك، حددنا مؤخرًا وجهات سفر نادرة ولكنها مطلوبة بانتظام. وتشمل هذه إثيوبيا والكاميرون وغانا. وعندما يتعلق الأمر بالجولات، يمكن ملاحظة الشعبية المتزايدة للمغرب.
بدورها، أضافت خدمة تخطيط السفرOneTwoTrip أن دولًا مثل جنوب أفريقيا وسيشيل وموريشيوس مطلوبة أيضًا بين الروس.
في المجموع، تمثل البلدان الأفريقية 3.3% من إجمالي الطلبيات الجوية الأجنبية. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، زادت شعبية القارة بنسبة 37.5%. البلد الأكثر رواجًا هو المغرب، حيث يمثل 36.6 % من جميع الحجوزات لأفريقيا. وتليهما جنوب أفريقيا التي تبلغ حصتها 13.9% ومصر حيث تصدر 12.5% من الطلبيات الجوية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة الدول الأفريقية المشهورة بين السياح من روسيا سيشيل (11.0%)، تنزانيا (7.5%)، موريشيوس (3.3%)، تونس (3.2%)، الجزائر (3.2%)، كينيا ( 2.8%) وناميبيا (1.7%).
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