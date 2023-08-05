https://sputnikarabic.ae/20230805/شبكة-مستشفيات-أمريكية-تتعرض-لهجوم-إلكتروني-يوقف-خدماتها-في-4-ولايات-1079819672.html
شبكة مستشفيات أمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني يوقف خدماتها في 4 ولايات
شبكة مستشفيات أمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني يوقف خدماتها في 4 ولايات
تعرضت شبكة مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل خدماتها الأساسية، التي شملت خدمات الطوارئ. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T18:15+0000
2023-08-05T18:15+0000
2023-08-05T18:18+0000
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واستعانت إدارة المستشفيات بمتخصصين في الأمن السيبراني في التحقيقات التي تجريها لمعرفة تفاصيل ما حدث، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت.ويشمل نطاق عمل شبكة المستشفيات 4 ولايات هي كاليفورنيا وبنسلفانيا وكونيتيكت ورود آيلاند.وقالت الوكالة إن "شبكة المستشفيات قامت بفصل أنظمتها الإلكترونية لتأمينها حتى يتم تأمين الشبكة من جديد"، مشيرة إلى أنها(المستشقيات) "تبذل جهودا كبيرة للعودة إلى الوضع الطبيعي".وبسبب الهجوم، بدأ العاملون في بعض المستشفيات تدوين بيانات المرضى ورقيا لتجنب تسريب تلك البيانات بسبب الاختراق المعلوماتي.ولفتت الوكالة إلى أن إدارة المستشفيات أفادت بأن الهجوم من نوعية الهجمات التي تقوم بحجب بيانات المستخدمين وابتزاز أصحابها للحصول على مقابل مادي، مقابل السماح لهم بالوصول إليها مرة أخرى، بحسب الوكالة.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
شبكة مستشفيات أمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني يوقف خدماتها في 4 ولايات
18:15 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 18:18 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
تعرضت شبكة مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل خدماتها الأساسية، التي شملت خدمات الطوارئ.
واستعانت إدارة المستشفيات بمتخصصين في الأمن السيبراني في التحقيقات التي تجريها لمعرفة تفاصيل ما حدث، حسبما ذكرت
وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت.
ويشمل نطاق عمل شبكة المستشفيات 4 ولايات هي كاليفورنيا وبنسلفانيا وكونيتيكت ورود آيلاند.
وقالت الوكالة إن "شبكة المستشفيات قامت بفصل أنظمتها الإلكترونية لتأمينها حتى يتم تأمين الشبكة من جديد"، مشيرة إلى أنها(المستشقيات) "تبذل جهودا كبيرة للعودة إلى الوضع الطبيعي".
وبسبب الهجوم، بدأ العاملون في بعض المستشفيات تدوين بيانات المرضى
ورقيا لتجنب تسريب تلك البيانات بسبب الاختراق المعلوماتي.
ولفتت الوكالة إلى أن إدارة المستشفيات أفادت بأن الهجوم من نوعية الهجمات
التي تقوم بحجب بيانات المستخدمين وابتزاز أصحابها للحصول على مقابل مادي، مقابل السماح لهم بالوصول إليها مرة أخرى، بحسب الوكالة.