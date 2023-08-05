عربي
رئيس وزراء النيجر: لا يوجد رد إيجابي من قادة الإنقلاب على طلب "إيكواس" حتى الآن
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230805/شبكة-مستشفيات-أمريكية-تتعرض-لهجوم-إلكتروني-يوقف-خدماتها-في-4-ولايات-1079819672.html
شبكة مستشفيات أمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني يوقف خدماتها في 4 ولايات
شبكة مستشفيات أمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني يوقف خدماتها في 4 ولايات
تعرضت شبكة مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل خدماتها الأساسية، التي شملت خدمات الطوارئ. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T18:15+0000
2023-08-05T18:18+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103818/30/1038183025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ea7c5e3d74b3f59293a5633906f7fe09.jpg
واستعانت إدارة المستشفيات بمتخصصين في الأمن السيبراني في التحقيقات التي تجريها لمعرفة تفاصيل ما حدث، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت.ويشمل نطاق عمل شبكة المستشفيات 4 ولايات هي كاليفورنيا وبنسلفانيا وكونيتيكت ورود آيلاند.وقالت الوكالة إن "شبكة المستشفيات قامت بفصل أنظمتها الإلكترونية لتأمينها حتى يتم تأمين الشبكة من جديد"، مشيرة إلى أنها(المستشقيات) "تبذل جهودا كبيرة للعودة إلى الوضع الطبيعي".وبسبب الهجوم، بدأ العاملون في بعض المستشفيات تدوين بيانات المرضى ورقيا لتجنب تسريب تلك البيانات بسبب الاختراق المعلوماتي.ولفتت الوكالة إلى أن إدارة المستشفيات أفادت بأن الهجوم من نوعية الهجمات التي تقوم بحجب بيانات المستخدمين وابتزاز أصحابها للحصول على مقابل مادي، مقابل السماح لهم بالوصول إليها مرة أخرى، بحسب الوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20230513/اختراق-إلكتروني-لوزارة-النقل-الأمريكية-يكشف-معلومات-شخصية-لأكثر-من-200-ألف-موظف-1076982223.html
https://sputnikarabic.ae/20220909/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-المخابرات-الإيرانية-في-أعقاب-هجمات-إلكترونية-1067530565.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103818/30/1038183025_229:0:1200:728_1920x0_80_0_0_bb2f933bfdb9365dde13ed969e2945c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن

شبكة مستشفيات أمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني يوقف خدماتها في 4 ولايات

18:15 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 18:18 GMT 05.08.2023)
© flickr.comقرصنة
قرصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© flickr.com
تابعنا عبرTelegramNabd
تعرضت شبكة مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل خدماتها الأساسية، التي شملت خدمات الطوارئ.
واستعانت إدارة المستشفيات بمتخصصين في الأمن السيبراني في التحقيقات التي تجريها لمعرفة تفاصيل ما حدث، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
اختراق إلكتروني لوزارة النقل الأمريكية يكشف معلومات شخصية لأكثر من 200 ألف موظف
13 مايو, 09:49 GMT
ويشمل نطاق عمل شبكة المستشفيات 4 ولايات هي كاليفورنيا وبنسلفانيا وكونيتيكت ورود آيلاند.
وقالت الوكالة إن "شبكة المستشفيات قامت بفصل أنظمتها الإلكترونية لتأمينها حتى يتم تأمين الشبكة من جديد"، مشيرة إلى أنها(المستشقيات) "تبذل جهودا كبيرة للعودة إلى الوضع الطبيعي".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
أمريكا تفرض عقوبات على "المخابرات الإيرانية" في أعقاب "هجمات إلكترونية"
9 سبتمبر 2022, 15:52 GMT
وبسبب الهجوم، بدأ العاملون في بعض المستشفيات تدوين بيانات المرضى ورقيا لتجنب تسريب تلك البيانات بسبب الاختراق المعلوماتي.
ولفتت الوكالة إلى أن إدارة المستشفيات أفادت بأن الهجوم من نوعية الهجمات التي تقوم بحجب بيانات المستخدمين وابتزاز أصحابها للحصول على مقابل مادي، مقابل السماح لهم بالوصول إليها مرة أخرى، بحسب الوكالة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала