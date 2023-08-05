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https://sputnikarabic.ae/20230805/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية--عاجل-1079823027.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تفعيل صفارات الإنذار في 5 مقاطعات أوكرانية للتحذير من غارات جوية. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T22:28+0000
2023-08-05T22:53+0000
خاركوف
أخبار أوكرانيا
روسيا
صفارات الإنذار
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة المنشورة على الإنترنت، تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات، بولتافا، كيروفوغراد، نيكولايف، تشيركاسي، فينيتسا، إلى جانب الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف في مقاطعة خيرسون.وبحسب الخريطة، تم تفعيل صافرات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في الساعة 22:36 وفي بولتوفا وكيروفوغراد في الساعة 23:12، وفي تشيركاسي في الساعة 23:49، وفينيتسا في الساعة 23:51 بتوقيت موسكو.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركوف.وبدأ الجيش الروسي شن هجمات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بعد يومين من شن نظام كييف هجوم إرهابي استهدف جسر القرم.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230805/انفجارات-متوالية-تسجلها-مقاطعة-خميلنيتسكي-الأوكرانية-وأنباء-عن-صواريخ-كينجال-1079819500.html
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خاركوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, صفارات الإنذار
خاركوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, صفارات الإنذار

صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

22:28 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 22:53 GMT 05.08.2023)
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تفعيل صفارات الإنذار في 5 مقاطعات أوكرانية للتحذير من غارات جوية.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة المنشورة على الإنترنت، تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات، بولتافا، كيروفوغراد، نيكولايف، تشيركاسي، فينيتسا، إلى جانب الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف في مقاطعة خيرسون.
وبحسب الخريطة، تم تفعيل صافرات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في الساعة 22:36 وفي بولتوفا وكيروفوغراد في الساعة 23:12، وفي تشيركاسي في الساعة 23:49، وفينيتسا في الساعة 23:51 بتوقيت موسكو.
اختبارات صاروخ موجه مضاد للطائرات 9M333 التابع لنظام الصواريخ المضادة للطائرات ستيرلا 10 أم. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجارات متوالية تسجلها مقاطعة خميلنيتسكي الأوكرانية وأنباء عن صواريخ "كينجال"
17:38 GMT
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركوف.
وبدأ الجيش الروسي شن هجمات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بعد يومين من شن نظام كييف هجوم إرهابي استهدف جسر القرم.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMT
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