https://sputnikarabic.ae/20230805/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية--عاجل-1079823027.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تفعيل صفارات الإنذار في 5 مقاطعات أوكرانية للتحذير من غارات جوية. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T22:28+0000
2023-08-05T22:28+0000
2023-08-05T22:53+0000
خاركوف
أخبار أوكرانيا
روسيا
صفارات الإنذار
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة المنشورة على الإنترنت، تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات، بولتافا، كيروفوغراد، نيكولايف، تشيركاسي، فينيتسا، إلى جانب الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف في مقاطعة خيرسون.وبحسب الخريطة، تم تفعيل صافرات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في الساعة 22:36 وفي بولتوفا وكيروفوغراد في الساعة 23:12، وفي تشيركاسي في الساعة 23:49، وفينيتسا في الساعة 23:51 بتوقيت موسكو.في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركوف.وبدأ الجيش الروسي شن هجمات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بعد يومين من شن نظام كييف هجوم إرهابي استهدف جسر القرم.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230805/انفجارات-متوالية-تسجلها-مقاطعة-خميلنيتسكي-الأوكرانية-وأنباء-عن-صواريخ-كينجال-1079819500.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
خاركوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, صفارات الإنذار
خاركوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, صفارات الإنذار
صفارات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
22:28 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 22:53 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تفعيل صفارات الإنذار في 5 مقاطعات أوكرانية للتحذير من غارات جوية.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة المنشورة على الإنترنت، تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات، بولتافا، كيروفوغراد، نيكولايف، تشيركاسي، فينيتسا، إلى جانب الجزء الخاضع لسيطرة نظام كييف في مقاطعة خيرسون
.
وبحسب الخريطة، تم تفعيل صافرات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في الساعة 22:36 وفي بولتوفا وكيروفوغراد في الساعة 23:12، وفي تشيركاسي في الساعة 23:49، وفينيتسا في الساعة 23:51 بتوقيت موسكو.
في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة خاركوف.
وبدأ الجيش الروسي شن هجمات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بعد يومين من شن نظام كييف هجوم إرهابي استهدف جسر القرم.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.