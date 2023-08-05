https://sputnikarabic.ae/20230805/غرق-قاطرة-مصرية-في-قناة-السويس-إثر-تصادمها-بناقلة-نفط-والدفع-بفريق-إنقاذ-لانتشالها-1079814395.html
غرق قاطرة مصرية في قناة السويس إثر تصادمها بناقلة نفط والدفع بفريق إنقاذ لانتشالها
غرق قاطرة مصرية في قناة السويس إثر تصادمها بناقلة نفط والدفع بفريق إنقاذ لانتشالها
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، غرق قاطرة في مياه القناة إثر تصادمها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ، أثناء عبورها. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T14:21+0000
2023-08-05T14:21+0000
2023-08-05T14:32+0000
الأخبار
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067117848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ec4d25ec6287580fb3ed208da97ae9dc.jpg
القاهرة - سبوتنيك. أشار المتحدث باسم هيئة قناة السويس إلى أنه تم الدفع بفريق إنقاذ بحري لانتشال القاطرة الغارقة في مياه القناة.وقال المتحدث الرسمي في بيان له، مساء اليوم السبت، إن "أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة شيناغاز ليجيند والقاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة".وذكر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن "التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة وترفع علم هونغ كونغ، مع القاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح ما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها".ويشار إلى أن طول الناقلة يبلغ 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وتحمل كلية 52 ألف طن، في وقت تنتظر السفينة حاليا في مدينة بورسعيد المصرية لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.وتم الدفع بفرق الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، وذلك بالتزامن مع الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20230621/رئيس-هيئة-قناة-السويس-يحسم-الجدل-حول-تأجير-أو-بيع-أصول-القناة-فيديو-1078336130.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067117848_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_04b98d6e1f3f7735879ba27bed45527a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
الأخبار, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
غرق قاطرة مصرية في قناة السويس إثر تصادمها بناقلة نفط والدفع بفريق إنقاذ لانتشالها
14:21 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 14:32 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، غرق قاطرة في مياه القناة إثر تصادمها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ، أثناء عبورها.
القاهرة - سبوتنيك
. أشار المتحدث باسم هيئة قناة السويس إلى أنه تم الدفع بفريق إنقاذ بحري لانتشال القاطرة الغارقة في مياه القناة.
وقال المتحدث الرسمي في بيان له، مساء اليوم السبت، إن "أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة شيناغاز ليجيند والقاطرة فهد، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة".
وذكر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع
، أن "التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة وترفع علم هونغ كونغ، مع القاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح ما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها".
ويشار إلى أن طول الناقلة يبلغ 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وتحمل كلية 52 ألف طن، في وقت تنتظر السفينة حاليا في مدينة بورسعيد المصرية لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.
وتم الدفع بفرق الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس
لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، وذلك بالتزامن مع الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة المصرية.