https://sputnikarabic.ae/20230805/قائد-عسكري-إيراني-نمتلك-أسلحة-وذخائر-يمكنها-اختراق-المنظومات-الأمريكية-المتطورة-1079821779.html
قائد عسكري إيراني: نمتلك أسلحة وذخائر يمكنها اختراق المنظومات الأمريكية المتطورة
قائد عسكري إيراني: نمتلك أسلحة وذخائر يمكنها اختراق المنظومات الأمريكية المتطورة
أكّد العميد الطيار يوسف رضائي، قائد قاعدة "تبريز" الجوية، أن بلاده تمتلك أسلحة وذخائر يمكنها اختراق المنظومات الأمريكية المتطورة وإصابة أهدافها بسهولة. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في مقابلة مع وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، قال فيها إن القوات الجوية الإيرانية، وصلت إلى درجة القوة التي تمكنها من ردع جميع أعدائها وتجعلهم لا يجرؤون على مهاجمة إيران، على حد قوله.وتابع: "أمريكا التي تزعم أنها القوى العظمى في العالم أصبحت تخشى الأسلحة الإيرانية"، مضيفا: "لو كان الأمريكيون لديهم ثقة في تنفيذ غارات جوية ناجحة داخل إيران لفعلوا ذلك بلا شك".وأضاف: "الأمريكيون لا يضعون أي اعتبارات إنسانية أو غير إنسانية فيما يتعلق بعملياتهم العسكرية"، مشيرا إلى أن "عدم مهاجمتهم إيران يؤكد خوفهم من تداعيات باهظة الثمن لمثل تلك الأفعال إذا حدثت".ولفتت الوكالة إلى أن قاعدة "تبريز" هي قاعدة جوية تكتيكية تعرف باسم القاعدة الجوية الثانية، وتؤدي مهام القوات الجوية في منطقة شمال غرب البلاد، التي تشمل محافظات آذربايجان شرقي وآذربايجان غربي وكردستان وزنجان وأردبيل.وأوضح العميد يوسفي رضائي، أن "تاريخ إنشاء القاعدة الجوية في "تبريز" يرجع إلى، عام 1946"، مشيرا إلى أنها ثاني قاعدة جوية في البلاد.ولفت إلى أنها تقوم بتشغيل طائرات متعددة المهام مثل مقاتلات "ميغ - 29" وطائرات "إف - 5"، وطائرات مسيرة، إضافة إلى مراكز الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بحسب قوله.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج
قائد عسكري إيراني: نمتلك أسلحة وذخائر يمكنها اختراق المنظومات الأمريكية المتطورة
20:03 GMT 05.08.2023 (تم التحديث: 20:34 GMT 05.08.2023) تابعنا عبر
أكّد العميد الطيار يوسف رضائي، قائد قاعدة "تبريز" الجوية، أن بلاده تمتلك أسلحة وذخائر يمكنها اختراق المنظومات الأمريكية المتطورة وإصابة أهدافها بسهولة.
جاء ذلك في مقابلة
مع وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، قال فيها إن القوات الجوية الإيرانية، وصلت إلى درجة القوة التي تمكنها من ردع جميع أعدائها وتجعلهم لا يجرؤون على مهاجمة إيران، على حد قوله.
وتابع: "أمريكا التي تزعم أنها القوى العظمى في العالم أصبحت تخشى الأسلحة الإيرانية
"، مضيفا: "لو كان الأمريكيون لديهم ثقة في تنفيذ غارات جوية ناجحة داخل إيران لفعلوا ذلك بلا شك".
وأضاف: "الأمريكيون لا يضعون أي اعتبارات إنسانية أو غير إنسانية فيما يتعلق بعملياتهم العسكرية"، مشيرا إلى أن "عدم مهاجمتهم إيران يؤكد خوفهم من تداعيات باهظة الثمن لمثل تلك الأفعال إذا حدثت".
ولفتت الوكالة إلى أن قاعدة "تبريز" هي قاعدة جوية تكتيكية
تعرف باسم القاعدة الجوية الثانية، وتؤدي مهام القوات الجوية في منطقة شمال غرب البلاد، التي تشمل محافظات آذربايجان شرقي وآذربايجان غربي وكردستان وزنجان وأردبيل.
وأوضح العميد يوسفي رضائي، أن "تاريخ إنشاء القاعدة الجوية في "تبريز" يرجع إلى، عام 1946"، مشيرا إلى أنها ثاني قاعدة جوية في البلاد.
ولفت إلى أنها تقوم بتشغيل طائرات متعددة المهام مثل مقاتلات "ميغ - 29" وطائرات "إف - 5"، وطائرات مسيرة
، إضافة إلى مراكز الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بحسب قوله.