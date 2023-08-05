https://sputnikarabic.ae/20230805/مصرع-شخص-جراء-غرق-قاطرة-في-قناة-السويس-المصرية-بعد-تصادمها-مع-ناقلة-1079822864.html
مصرع شخص جراء غرق قاطرة في قناة السويس المصرية بعد تصادمها مع ناقلة
مصرع شخص جراء غرق قاطرة في قناة السويس المصرية بعد تصادمها مع ناقلة
أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، مصرع شخص جراء غرق قاطرة في مياه القناة بعد تصادمها مع ناقلة تحمل علم هونغ كونغ، السبت. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T21:43+0000
2023-08-05T21:43+0000
2023-08-05T21:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ربيع، في تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية، إن "القاطرة كان على متنها 7 أفراد، بينهم 6 بحالة جيدة، فيما توفى شخص وتم انتشال جثته".وذكر بيان صادر عن الهيئة، السبت أنه "حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة، ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر".كانت هيئة قناة السويس المصرية، أعلنت في وقت سابق من السبت، غرق قاطرة في مياه القناة إثر تصادمها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ، أثناء عبورها، لافتة إلى أنه تم الدفع بفريق إنقاذ بحري لانتشالها.تجدر الإشارة إلى أن الممر الملاحي لقناة السويس تعرض للإغلاق لمدة 6 أيام خلال عام 2021، بعد جنوح السفينة "إيفر غيفن" في المجرى الملاحي، ما تسبب بخسائر للهيئة قدرت بـ 15 مليون دولار في اليوم الواحد.وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أعلن في يونيو/حزيرانش الماضي، أن حجم إيرادات القناة بلغ خلال العام الحالي 9.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 بالمئة عن العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230805/غرق-قاطرة-مصرية-في-قناة-السويس-إثر-تصادمها-بناقلة-نفط-والدفع-بفريق-إنقاذ-لانتشالها-1079814395.html
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سبوتنيك عربي
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قناة السويس, غرق, أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي
قناة السويس, غرق, أخبار مصر الآن, مصر, العالم العربي
مصرع شخص جراء غرق قاطرة في قناة السويس المصرية بعد تصادمها مع ناقلة
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، مصرع شخص جراء غرق قاطرة في مياه القناة بعد تصادمها مع ناقلة تحمل علم هونغ كونغ، السبت.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ربيع، في تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية، إن "القاطرة كان على متنها 7 أفراد، بينهم 6 بحالة جيدة، فيما توفى شخص وتم انتشال جثته".
وذكر بيان صادر عن الهيئة، السبت أنه "حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة، ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر".
كانت هيئة قناة السويس المصرية، أعلنت في وقت سابق من السبت، غرق قاطرة في مياه القناة إثر تصادمها بناقلة
ترفع علم هونغ كونغ، أثناء عبورها، لافتة إلى أنه تم الدفع بفريق إنقاذ بحري لانتشالها.
تجدر الإشارة إلى أن الممر الملاحي لقناة السويس تعرض للإغلاق لمدة 6 أيام خلال عام 2021، بعد جنوح السفينة "إيفر غيفن" في المجرى الملاحي، ما تسبب بخسائر للهيئة قدرت بـ 15 مليون دولار في اليوم الواحد.
وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أعلن في يونيو/حزيرانش الماضي، أن حجم إيرادات القناة بلغ خلال العام الحالي 9.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 بالمئة عن العام الماضي.