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https://sputnikarabic.ae/20230806/إعلان-مفاجئ-لزيلينسكي-يدعي-فيه-محاربة-الفاسدين-1079838520.html
إعلان مفاجئ لزيلينسكي يدعي فيه "محاربة الفاسدين"
إعلان مفاجئ لزيلينسكي يدعي فيه "محاربة الفاسدين"
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس السبت، عن جولة جديدة "لعمليات التطهير" للأفراد كجزء من مبادرة ما سماه "بمكافحة الفساد". 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T17:50+0000
2023-08-06T17:50+0000
أخبار أوكرانيا
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ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي، قوله: "في الأسبوع المقبل، سنواصل التخلص من أولئك المرتبطين بعاداتهم وخططهم القديمة التي أضعفت أوكرانيا لعقود".وذكرت وسائل إعلام غربية أن هذا النشاط مسخّر "لتلفت كييف انتباه شركائها الغربيين".وأكد الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن السلطات الأمريكية تعلم بقيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتنفيذ جرائم فساد، لكنها تتستر عليه وتخفي هذه الأفعال.وقال الضابط الأمريكي في مقابلة مع قناة "غودغين فريدم" على "يويتوب"، عند سؤاله عما إذا كانت السلطات الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه الخصوص على علم بأن "زيلينسكي"، إنه على يقين بنسبة 100% على أن ذلك هو الحال.وتابع ريتر: "نعم، وهم (سلطات واشنطن) يسهلون ذلك. هذا هو ثمن ممارسة الأعمال التجارية في أوكرانيا. إنهم يعرفون ذلك، وبالتالي لا يريدون السماح بعمليات التفتيش والتدقيق".
https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-زيلينسكي-وقع-في-فخ-ثلاثي-نصبه-بوتين--1079780738.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

إعلان مفاجئ لزيلينسكي يدعي فيه "محاربة الفاسدين"

17:50 GMT 06.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس السبت، عن جولة جديدة "لعمليات التطهير" للأفراد كجزء من مبادرة ما سماه "بمكافحة الفساد".
ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي، قوله: "في الأسبوع المقبل، سنواصل التخلص من أولئك المرتبطين بعاداتهم وخططهم القديمة التي أضعفت أوكرانيا لعقود".
وذكرت وسائل إعلام غربية أن هذا النشاط مسخّر "لتلفت كييف انتباه شركائها الغربيين".

ولم يذكر زيلينسكي في خطابه أسماء محددة لمن يتوقع طردهم، ومع ذلك فقد أعرب أخيرًا عن غضبه من الفساد الذي تم الكشف عنه خلال مراجعة حسابات مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
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وأكد الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن السلطات الأمريكية تعلم بقيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتنفيذ جرائم فساد، لكنها تتستر عليه وتخفي هذه الأفعال.
وقال الضابط الأمريكي في مقابلة مع قناة "غودغين فريدم" على "يويتوب"، عند سؤاله عما إذا كانت السلطات الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه الخصوص على علم بأن "زيلينسكي"، إنه على يقين بنسبة 100% على أن ذلك هو الحال.
وتابع ريتر: "نعم، وهم (سلطات واشنطن) يسهلون ذلك. هذا هو ثمن ممارسة الأعمال التجارية في أوكرانيا. إنهم يعرفون ذلك، وبالتالي لا يريدون السماح بعمليات التفتيش والتدقيق".
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