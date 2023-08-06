https://sputnikarabic.ae/20230806/الخارجية-الفلسطينية-تصريحات-بن-غفير-تمثل-اعترافا-بـ-عنصرية-إسرائيل-1079834115.html
الخارجية الفلسطينية: تصريحات بن غفير تمثل اعترافا بـ "عنصرية إسرائيل"
الخارجية الفلسطينية: تصريحات بن غفير تمثل اعترافا بـ "عنصرية إسرائيل"
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تصريحات ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، التي دعا فيها إلى تكريم المستوطنين بعد قتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T12:56+0000
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جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، تعليقا على تصريحات بن غفير، التي تحدث فيها عن مقتل الشاب الفلسطيني جمال معطان، على يد مستوطنين بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد.ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن دعوة بن غفير إلى لمنح المستوطنين حصانة و"وسام تقدير" يمثل تحريضا على ارتكاب جرائم القتل ضد الفلسطينيين، إضافة إلى أنه يمثل تبريرا لإطلاق سراح مرتكبي جرائم القتل بحجة "الدفاع عن النفس".وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن تقدم الحكومة الإسرائيلية على تبني نفس سياسة بن غفير فيما يتعلق بتبرير جرائم القتل، مشيرة إلى انتشار المستوطنين المسلحين على الطرق بالضفة الغربية وفي العديد من البلدات الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الجمعة، مقتل الشاب الفلسطيني جمال معطان برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الصحة-استشهاد-شاب-فلسطيني-برصاص-الاحتلال-الإسرائيلي-جنوب-رام-الله-1079804500.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الفلسطينية: تصريحات بن غفير تمثل اعترافا بـ "عنصرية إسرائيل"
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قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تصريحات ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، التي دعا فيها إلى تكريم المستوطنين بعد قتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية تمثل اعترافا بـ "عنصرية إسرائيل".