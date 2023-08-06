https://sputnikarabic.ae/20230806/تجمع-الآلاف-في-عاصمة-النيجر-دعما-للمجلس-العسكري-الجديد-فيديو-1079839798.html
تجمع الآلاف في عاصمة النيجر دعما للمجلس العسكري الجديد.. فيديو
تجمع الآلاف في عاصمة النيجر دعما للمجلس العسكري الجديد.. فيديو
تجمع آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، بدعوة من المجتمع المدني في عاصمة النيجر نيامي، لإظهار دعمهم للمجلس العسكري الحاكم عقب انقلاب جرى مؤخرا بالبلاد. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T22:23+0000
2023-08-06T22:23+0000
2023-08-06T22:23+0000
النيجر
أخبار النيجر
روسيا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/06/1079839641_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_11a3a5dee2ea471c5d6470824036c025.jpg
نيامي - سبوتنيك. وبحسب مراسل سبوتنيك، هتف المتظاهرون دعما للجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، وشكروه لتحرير الشعب، ونددوا بالعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" على البلاد.كان عسكريون في جيش النيجر، قد أعلنوا، بساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/تموز الماضي عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.وصرح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، لوكالة سبوتنيك بوقت سابق، بأن الرئيس بازوم لا يزال محتجزا في مقر إقامته وهو بخير.وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.ومطلع أغسطس/آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230805/الرئيس-الجزائري-نرفض-أي-تدخل-عسكري-في-النيجر-1079823171.html
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/06/1079839641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45a6815f21f8b0af3c56892fc444efe2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, روسيا, نادي الفيديو
النيجر, أخبار النيجر, روسيا, نادي الفيديو
تجمع الآلاف في عاصمة النيجر دعما للمجلس العسكري الجديد.. فيديو
تابعنا عبر
تجمع آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، بدعوة من المجتمع المدني في عاصمة النيجر نيامي، لإظهار دعمهم للمجلس العسكري الحاكم عقب انقلاب جرى مؤخرا بالبلاد.
نيامي - سبوتنيك. وبحسب مراسل سبوتنيك، هتف المتظاهرون دعما للجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، وشكروه لتحرير الشعب، ونددوا بالعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" على البلاد.
كان عسكريون في جيش النيجر، قد أعلنوا، بساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/تموز الماضي عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وصرح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، لوكالة سبوتنيك بوقت سابق، بأن الرئيس بازوم لا يزال محتجزا في مقر إقامته وهو بخير.
وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.
ومطلع أغسطس/آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.