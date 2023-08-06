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تونس… انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين خلال 48 ساعة
تونس… انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين خلال 48 ساعة
تمكنت وحدات الحرس البحري التونسي من انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد خلال 48 ساعة فقط. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T15:30+0000
2023-08-06T15:30+0000
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وتم رصد جثث المهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوب شرقي البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية لاتخاذ التدابير اللازمة للتعرف على هوياتهم.وأشارت تقارير إلى أن هؤلاء المهاجرين ينتمون لدول أفريقية جنوب الصحراء، مشيرة إلى أنه سيتم دفنهم في مقابر صفاقس.ويأتي ذلك بعد يومين من غرق قارب مهاجرين غير شرعيين كان متجها إلى إيطاليا، حسبما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، التي أشارت إلى أنه تم إنقاذ 175 شخصا والتقاط 4 جثث أخرى في وقت سابق.والشهر الماضي، تم التقاط 13 جثة وإنقاذ 25 آخرين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس أيضا.وشهدت الآونة الأخيرة تكرار حوادث غرق القوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين من تونس إلى سواحل إيطاليا، التي تكون أقرب نقطة منها على بعد 80 كيلومترا من سواحل تونس.وتعيش تونس أزمة معقدة مترتبة عن الوضع الاقتصادي الصعب، تفاقمها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.وتسعى إيطاليا إلى حث الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين على توفير دعم اقتصادي لتونس، خاصة مع تنامي موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها باتجاه أوروبا.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

تونس… انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين خلال 48 ساعة

15:30 GMT 06.08.2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkia خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
 خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
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تمكنت وحدات الحرس البحري التونسي من انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد خلال 48 ساعة فقط.
وتم رصد جثث المهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوب شرقي البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية لاتخاذ التدابير اللازمة للتعرف على هوياتهم.
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وأشارت تقارير إلى أن هؤلاء المهاجرين ينتمون لدول أفريقية جنوب الصحراء، مشيرة إلى أنه سيتم دفنهم في مقابر صفاقس.
ويأتي ذلك بعد يومين من غرق قارب مهاجرين غير شرعيين كان متجها إلى إيطاليا، حسبما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، التي أشارت إلى أنه تم إنقاذ 175 شخصا والتقاط 4 جثث أخرى في وقت سابق.
والشهر الماضي، تم التقاط 13 جثة وإنقاذ 25 آخرين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس أيضا.
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وشهدت الآونة الأخيرة تكرار حوادث غرق القوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين من تونس إلى سواحل إيطاليا، التي تكون أقرب نقطة منها على بعد 80 كيلومترا من سواحل تونس.
وتعيش تونس أزمة معقدة مترتبة عن الوضع الاقتصادي الصعب، تفاقمها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.
وتسعى إيطاليا إلى حث الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين على توفير دعم اقتصادي لتونس، خاصة مع تنامي موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها باتجاه أوروبا.
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