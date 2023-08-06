https://sputnikarabic.ae/20230806/طائرات-للتحالف-تخرق-قواعد-تجنب-الاصطدام-بمواجهة-طائرات-سو--35-الروسية-في-سوريا-1079839135.html
طائرات "للتحالف" تخرق قواعد "تجنب الاصطدام" بمواجهة طائرات "سو- 35" الروسية في سوريا
طائرات "للتحالف" تخرق قواعد "تجنب الاصطدام" بمواجهة طائرات "سو- 35" الروسية في سوريا
أعلن اللواء البحري فاديم كوليت، اليوم الأحد، أن الطائرات المسيرة من نوع "إم كيو- 9" التابعة لما يسمى "بالتحالف" التابع للولايات المتحدة اقتربت مرتين بشكل خطير... 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T19:48+0000
2023-08-06T19:48+0000
2023-08-06T19:48+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وقال كوليت في إفادة صحفية: "في 5 آب/ أغسطس الساعة 11.46 في منطقة الرقة، تم تسجيل اقتراب خطير مرة أخرى بين طائرة دون طيار من طراز إم كيو- 9 للتحالف وطائرة "سو- 35" تابعة للقوات الجوية الروسية، حيث كانت المسافة الفاصلة أقل من 500 متر في الجو".وشدد كوليت على أن "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات عدم التصادم 14 مرة في اليوم، وفي منطقة التنف سُجل 16 خرقا يوميا لثلاثة أزواج من مقاتلات "إف- 16"، وأربعة أزواج من مقاتلات "إف- 35" ومركبتين دون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم- 1 سي".
https://sputnikarabic.ae/20230803/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-14-انتهاكا-لبروتوكول-منع-الاشتباك-في-سوريا-1079773278.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
طائرات "للتحالف" تخرق قواعد "تجنب الاصطدام" بمواجهة طائرات "سو- 35" الروسية في سوريا
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أعلن اللواء البحري فاديم كوليت، اليوم الأحد، أن الطائرات المسيرة من نوع "إم كيو- 9" التابعة لما يسمى "بالتحالف" التابع للولايات المتحدة اقتربت مرتين بشكل خطير من طائرات "سو-35" التابعة لقوات الفضاء الروسية في سماء سوريا.
وقال كوليت في إفادة صحفية: "في 5 آب/ أغسطس الساعة 11.46 في منطقة الرقة، تم تسجيل اقتراب خطير مرة أخرى بين طائرة دون طيار من طراز إم كيو- 9 للتحالف وطائرة "سو- 35" تابعة للقوات الجوية الروسية، حيث كانت المسافة الفاصلة أقل من 500 متر في الجو".
بالإضافة إلى ذلك، في الساعة 16.44 في منطقة الدانة في محافظة إدلب، تم تسجيل اقتراب خطير أيضًا من ثلاث طائرات مسيرة من طراز "إم كيو- 9" تابعة لـ "التحالف" من طائرات "سو- 35" التابعة للقوات الجوية الروسية، حيث اقتربت لمسافة أقل من 100 متر في الجو.
يرجى ملاحظة أن تحليق الطائرات دون طيار التابعة لـ "التحالف" في هذه المناطق من جديد لم يراع قواعد تجنب الاصطدام، ولكن أظهر الطيارون الروس احترافية عالية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بطائرات التحالف دون طيار.
وشدد كوليت
على أن "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات عدم التصادم 14 مرة في اليوم، وفي منطقة التنف سُجل 16 خرقا يوميا لثلاثة أزواج من مقاتلات "إف- 16"، وأربعة أزواج من مقاتلات "إف- 35" ومركبتين دون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم- 1 سي".