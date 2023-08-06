https://sputnikarabic.ae/20230806/عبد-اللهيان-إيران-لا-ترى-عائقا-أمام-تطویر-علاقاتها-مع-صربیا-1079837735.html

عبد اللهيان: إيران لا ترى عائقا أمام تطویر علاقاتها مع صربیا

عبد اللهيان: إيران لا ترى عائقا أمام تطویر علاقاتها مع صربیا

قال وزیر الخارجية الإيراني أمیر عبد اللهیان إن بلاده لا ترى عائقا أمام تطوير علاقاتها مع صربيا، مشيرًا إلى أنها جيدة وتتجه نحو الأفضل. 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T15:59+0000

2023-08-06T15:59+0000

2023-08-06T15:59+0000

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جاء ذلك خلال استقباله نائب وزیر الخارجیة الصربي جوران ألکسيتش، الذي يزور طهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، اليوم الأحد.وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن هناك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، كان آخرها الزيارة التي قام بها فلادیمیر أورلیتش، رئیس البرلمان الصربي إلى طهران.ولفتت الوكالة إلى أن نائب وزير الخارجية الصربي يقوم بزيارة طهران ضمن الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، مشيرة إلى تأكيده على وجود علاقات ودية بين البلدين.وقال جوران ألكسيتش إن قادة البلدين يوليان اهتمام كبيرا بتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، خاصة في المجالات التجارية التي تم توسيع حجمها خلال العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230806/إيران-توافق-على-إنشاء-منطقة-تجارية-حرة-في-محافظة-خراسان-الحدودية-مع-أفغانستان-1079835292.html

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