https://sputnikarabic.ae/20230806/عبد-اللهيان-إيران-لا-ترى-عائقا-أمام-تطویر-علاقاتها-مع-صربیا-1079837735.html
عبد اللهيان: إيران لا ترى عائقا أمام تطویر علاقاتها مع صربیا
عبد اللهيان: إيران لا ترى عائقا أمام تطویر علاقاتها مع صربیا
قال وزیر الخارجية الإيراني أمیر عبد اللهیان إن بلاده لا ترى عائقا أمام تطوير علاقاتها مع صربيا، مشيرًا إلى أنها جيدة وتتجه نحو الأفضل. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T15:59+0000
2023-08-06T15:59+0000
2023-08-06T15:59+0000
العالم
أخبار العالم الآن
صربيا
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f29a278a098bc9ddd06b27044f301e53.jpg
جاء ذلك خلال استقباله نائب وزیر الخارجیة الصربي جوران ألکسيتش، الذي يزور طهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، اليوم الأحد.وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن هناك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، كان آخرها الزيارة التي قام بها فلادیمیر أورلیتش، رئیس البرلمان الصربي إلى طهران.ولفتت الوكالة إلى أن نائب وزير الخارجية الصربي يقوم بزيارة طهران ضمن الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، مشيرة إلى تأكيده على وجود علاقات ودية بين البلدين.وقال جوران ألكسيتش إن قادة البلدين يوليان اهتمام كبيرا بتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، خاصة في المجالات التجارية التي تم توسيع حجمها خلال العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230806/إيران-توافق-على-إنشاء-منطقة-تجارية-حرة-في-محافظة-خراسان-الحدودية-مع-أفغانستان-1079835292.html
صربيا
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078371160_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_6733244d653332411c3db7c233b9452d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, صربيا, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, صربيا, إيران, أخبار إيران
عبد اللهيان: إيران لا ترى عائقا أمام تطویر علاقاتها مع صربیا
تابعنا عبر
قال وزیر الخارجية الإيراني أمیر عبد اللهیان إن بلاده لا ترى عائقا أمام تطوير علاقاتها مع صربيا، مشيرًا إلى أنها جيدة وتتجه نحو الأفضل.
جاء ذلك خلال استقباله نائب وزیر الخارجیة الصربي جوران ألکسيتش، الذي يزور طهران، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، اليوم الأحد.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني
أن هناك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، كان آخرها الزيارة التي قام بها فلادیمیر أورلیتش، رئیس البرلمان الصربي إلى طهران.
ولفتت الوكالة إلى أن نائب وزير الخارجية الصربي يقوم بزيارة طهران ضمن الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، مشيرة إلى تأكيده على وجود علاقات ودية بين البلدين.
وقال جوران ألكسيتش إن قادة البلدين يوليان اهتمام كبيرا بتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، خاصة في المجالات التجارية
التي تم توسيع حجمها خلال العام الماضي.