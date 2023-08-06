https://sputnikarabic.ae/20230806/مصادر-لـسبوتنيك-إعلان-مرتقب-عن-توحيد-مفوضية-المجتمع-المدني-الليبية-برئاسة-بريكة-بالتمر-1079838949.html

مصادر لـ"سبوتنيك": إعلان مرتقب عن توحيد مفوضية المجتمع المدني الليبية برئاسة بريكة بالتمر

مصادر لـ"سبوتنيك": إعلان مرتقب عن توحيد مفوضية المجتمع المدني الليبية برئاسة بريكة بالتمر

أكدت مصادر من مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، الإعلان عن توحيد إدارتي المفوضية في الشرق والغرب اليوم، تحت رئاسة المستشارة بريكة بالتمر. 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T18:53+0000

2023-08-06T18:53+0000

2023-08-06T18:53+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار ليبيا اليوم

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وكشفت المصادر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اجتماعات عقدت على مدار الأسابيع الماضية بين الإدارة الواقعة في الشرق بتكليف من البرلمان، والواقعة في الغرب بتكليف من المجلس الرئاسي، وانتهت إلى التوافق على توحيد المفوضية، في خطوة تهدف لتوحيد جميع مؤسسات الدولة".وأكدت بريكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخطوة جاءت بعد اجتماعات ونقاشات مطولة، وتوافق على آلية العمل بين الإدارات في الشرق والغرب".وتأسست المفوضية في العام 2012، في مدينة بنغازي واستمرت حتى العام 2018، الذي شكل فيه فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق جسمًا موازيا في العاصمة طرابلس، واستمر الانقسام منذ مطلع العام 2019، حتى الآن.ويعقد المؤتمر، اليوم، تحت رعاية البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي، بعد توافق جميع الأعضاء على تسمية المستشارة بريكة بالتمر رئيسة للمفوضية بجميع فروعها في الشرق والغرب.وقال باتيلي إنه "يجب تشكيل حكومة موحدة ومجلس نواب موحد وتمكن المواطنين من التنقل بحرية في جميع أنحاء بلدهم"، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي السبيل الوحيد لبناء ليبيا الجديدة.وطالب "الشركاء الدوليين دعم المسار السياسي في ليبيا لإنجاح إجراء ‫الانتخابات"، مبينًا أنه حان الوقت لتكون ليبيا قوة اقتصادية فعالة في المنطقة، مشيرًا إلى أنه لن تقوم الدولة الليبية ورئيس البرلمان لا يستطيع السفر إلى طرابلس ومصراتة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

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https://sputnikarabic.ae/20230730/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يؤكد-ضرورة-تشكيل-حكومة-ومجلس-نواب-موحدين-وإقرار-قانون-الانتخابات-1079569420.html

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