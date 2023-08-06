https://sputnikarabic.ae/20230806/مقتل-3-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-داخل-سيارتهم-في-جنين-فيديو-1079836616.html

مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي داخل سيارتهم في جنين... فيديو

مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي داخل سيارتهم في جنين... فيديو

لقي 3 فلسطينيين مصرعهم، اليوم الأحد، إثر إطلاق عناصر القوات الخاصة الإسرائيلية النار على مركبة كانوا يستقلوها في جنين. 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T15:09+0000

2023-08-06T15:09+0000

2023-08-06T15:09+0000

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ونقلت وكالة "سوا" الإخبارية تقارير إسرائيلية أفادت بأن القوات الخاصة الإسرائيلية التابعة للشرطة "يمام" نفذت عملية تصفية استهدفت خلية فلسطينية، زاعمة أن الخلية خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنه "قبل لحظات من تنفيذهم عملية: قوة من وحدة اليمام الخاصة تمكنت من تصفية خلية مسلحة قرب جنين".وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "القوات قامت قبل قليل بتصفية خلية مسلحة في منطقة جنين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل على الفور.وفي وقت سابق، حذر رونين بار، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن إرهاب المستوطنين سيغذي "إرهاب" الفلسطينيين.ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن رونين بار، توجهه تحذيرا إلى نتنياهو بأن عنف المستوطنين الإسرائيليين وإرهابهم سوف يكون له ردود فعل كبيرة بالنسبة للجانب الفلسطيني، مدعيًا أنه سيغذي "الإرهاب" الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.ورأى رئيس جهاز الشاباك أن "حزب الله" اللبناني وإيران يعتقدان بأن الخلافات الإسرائيلية الداخلية ستقود إلى نقاط ضعف داخل إسرائيل، وهو تحذير آخر يضاف إلى قائمة التحذيرات التي أطلقها رونين بار. وفي السياق نفسه، لم يكتف رئيس الشاباك بذلك، بل حذر من أن المستفيد من إرهاب المستوطنين هم حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، حيث لمح إلى احتمال اختطاف للمستوطنين الذين يدخلون القرى الفلسطينية.وجاءت تحذيرات رئيس الشاباك تعليقا على عملية إطلاق النار التي وقعت أمس السبت، وقتل خلالها عنصر أمني إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى منفذ العملية، في تل أبيب.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه قتل فلسطينيا أطلق النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" قرب القدس. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "فلسطينيًا أطلق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين خارج أحد المجمعات التجارية وسط المستوطنة، إذ تنكر بزي عمال البلدية".

https://sputnikarabic.ae/20230806/الخارجية-الفلسطينية-تصريحات-بن-غفير-تمثل-اعترافا-بـ-عنصرية-إسرائيل-1079834115.html

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