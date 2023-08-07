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https://sputnikarabic.ae/20230807/أكبر-10-احتياطيات-اقتصادية-في-العالم-بينها-روسيا-ودولة-عربية-1079851015.html
أكبر 10 احتياطيات اقتصادية في العالم.. بينها روسيا ودولة عربية
أكبر 10 احتياطيات اقتصادية في العالم.. بينها روسيا ودولة عربية
أظهر تحليل بيانات البنوك المركزية تَصدّر الصين قائمة الدول العشرة عالميا من حيث احتياطي الذهب والعملات الأجنبية مع تواجد روسيا في مرتبة متقدمة وحضور دولة عربية... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T11:01+0000
2023-08-07T11:01+0000
مجتمع
اقتصاد
روسيا
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ووفقا لتحليل البيانات: "تنافست روسيا والهند، منذ عام 2015، مع بعضهما البعض في هذا المؤشر على المرتبة الرابعة، وفي العام الماضي، احتلت روسيا هذه المرتبة، إذ بلغت الأصول الروسية، مع الأخذ في الاعتبار تلك المجمدة من قبل الغرب، 540 مليار دولار مقابل الأصول الهندية بقيمة 532 دولارًا، وبعد ذلك في مايو/ أيار من هذا العام، احتلت الهند مرة أخرى المرتبة الرابعة بأصول بلغت 590.7 مليار دولار".تشمل المراكز العشرة الأولى أيضًا المملكة العربية السعودية 442.2 مليار دولار، وهونغ كونغ 421 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 420.98 مليار دولار، والبرازيل 343.5 مليار دولار. وتبعتهم سنغافورة بـ325.7 مليار دولار، لتحل محل ألمانيا في المركز الحادي عشر.واستمرت الولايات المتحدة في المرتبة 12، تليها إيطاليا وفرنسا وتايلاند.وذكر راديو سبوتنيك أن كييف أعلنت عن كمية قياسية من الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230807/رئيس-هيئة-الاستثمار-المصرية-لـسبوتنيك-نعمل-على-جذب-مزيد-من-الاستثمارات-الروسية-لمصر-1079844164.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

أكبر 10 احتياطيات اقتصادية في العالم.. بينها روسيا ودولة عربية

11:01 GMT 07.08.2023
© Photo / unsplash/Jingming Panذهب
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Photo / unsplash/Jingming Pan
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أظهر تحليل بيانات البنوك المركزية تَصدّر الصين قائمة الدول العشرة عالميا من حيث احتياطي الذهب والعملات الأجنبية مع تواجد روسيا في مرتبة متقدمة وحضور دولة عربية في القائمة.
ووفقا لتحليل البيانات: "تنافست روسيا والهند، منذ عام 2015، مع بعضهما البعض في هذا المؤشر على المرتبة الرابعة، وفي العام الماضي، احتلت روسيا هذه المرتبة، إذ بلغت الأصول الروسية، مع الأخذ في الاعتبار تلك المجمدة من قبل الغرب، 540 مليار دولار مقابل الأصول الهندية بقيمة 532 دولارًا، وبعد ذلك في مايو/ أيار من هذا العام، احتلت الهند مرة أخرى المرتبة الرابعة بأصول بلغت 590.7 مليار دولار".
احتفظت الصين بالمرتبة الأولى من التصنيف بمبلغ 3.371 تريليون دولار، وفي المركز الثاني اليابان بمبلغ 1.254 تريليون دولار، وجاءت سويسرا بالمركز الثالث بمبلغ 886 مليار دولار.
تشمل المراكز العشرة الأولى أيضًا المملكة العربية السعودية 442.2 مليار دولار، وهونغ كونغ 421 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 420.98 مليار دولار، والبرازيل 343.5 مليار دولار. وتبعتهم سنغافورة بـ325.7 مليار دولار، لتحل محل ألمانيا في المركز الحادي عشر.
حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
رئيس هيئة الاستثمار المصرية لـ"سبوتنيك": نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر
08:15 GMT
واستمرت الولايات المتحدة في المرتبة 12، تليها إيطاليا وفرنسا وتايلاند.
وذكر راديو سبوتنيك أن كييف أعلنت عن كمية قياسية من الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي لأوكرانيا.
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