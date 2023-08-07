https://sputnikarabic.ae/20230807/رئيس-هيئة-الاستثمار-المصرية-لـسبوتنيك-نعمل-على-جذب-مزيد-من-الاستثمارات-الروسية-لمصر-1079844164.html

رئيس هيئة الاستثمار المصرية لـ"سبوتنيك": نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية لـ"سبوتنيك": نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر

صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، اليوم الإثنين، أن "روسيا لها تواجد استثماري قوي في مصر، مشيرا إلى أن "السوق... 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T08:15+0000

2023-08-07T08:15+0000

2023-08-07T08:15+0000

مصر

أخبار مصر الآن

روسيا

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077509511_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_7a5991c7546dd53e655d64864cc116c9.png

القاهرة - سبوتنيك. وردا على سؤال "سبوتنيك" حول جذب الاستثمارات الروسية في مصر، قال هيبة خلال مؤتمر صحفي للهيئة: "روسيا تتواجد في العديد من الاستثمارات في مصر، وهم يأتون للاستثمار في عدة مجالات مثل الصناعات الغذائية والبترولية والهندسية".وحول تأثير الأزمة الأوكرانية على الاستثمارات الروسية في مصر، أوضح هيبة أنوتابع: "نعمل حاليا علي جذب المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر".يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال خلال القمة الروسية - الأفريقية، التي انعقدت الشهر الماضي، إن العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة تحمل طابعا استراتيجيا، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة الكبيرة.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.وتحظى العلاقات بين مصر وروسيا بتفاهم وتقارب، في مختلف المجالات، خاصة بعد توقيع اتفاقية بين الرئيسين بوتين والسيسي، في مدينة سوتشي الروسية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والتي تعمل على زيادة التعاون بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230803/روسيا-تكشف-عن-صفقة-حبوب-ضخمة-مع-مصر-1079761776.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم, العالم العربي