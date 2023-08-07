https://sputnikarabic.ae/20230807/رئيس-هيئة-الاستثمار-المصرية-لـسبوتنيك-نعمل-على-جذب-مزيد-من-الاستثمارات-الروسية-لمصر-1079844164.html
رئيس هيئة الاستثمار المصرية لـ"سبوتنيك": نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر
رئيس هيئة الاستثمار المصرية لـ"سبوتنيك": نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر
صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، اليوم الإثنين، أن "روسيا لها تواجد استثماري قوي في مصر، مشيرا إلى أن "السوق... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وردا على سؤال "سبوتنيك" حول جذب الاستثمارات الروسية في مصر، قال هيبة خلال مؤتمر صحفي للهيئة: "روسيا تتواجد في العديد من الاستثمارات في مصر، وهم يأتون للاستثمار في عدة مجالات مثل الصناعات الغذائية والبترولية والهندسية".وحول تأثير الأزمة الأوكرانية على الاستثمارات الروسية في مصر، أوضح هيبة أنوتابع: "نعمل حاليا علي جذب المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر".يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال خلال القمة الروسية - الأفريقية، التي انعقدت الشهر الماضي، إن العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة تحمل طابعا استراتيجيا، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة الكبيرة.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.وتحظى العلاقات بين مصر وروسيا بتفاهم وتقارب، في مختلف المجالات، خاصة بعد توقيع اتفاقية بين الرئيسين بوتين والسيسي، في مدينة سوتشي الروسية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والتي تعمل على زيادة التعاون بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/روسيا-تكشف-عن-صفقة-حبوب-ضخمة-مع-مصر-1079761776.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم, العالم العربي
رئيس هيئة الاستثمار المصرية لـ"سبوتنيك": نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر
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صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، اليوم الإثنين، أن "روسيا لها تواجد استثماري قوي في مصر، مشيرا إلى أن "السوق المصرية ترحب بجميع الشركات الروسية".
القاهرة - سبوتنيك. وردا على سؤال "سبوتنيك" حول جذب الاستثمارات الروسية
في مصر، قال هيبة خلال مؤتمر صحفي للهيئة: "روسيا تتواجد في العديد من الاستثمارات في مصر، وهم يأتون للاستثمار في عدة مجالات مثل الصناعات الغذائية والبترولية والهندسية".
وحول تأثير الأزمة الأوكرانية على الاستثمارات الروسية في مصر، أوضح هيبة أن
"الأزمة تؤثر بالفعل على الاستثمارات، لكن مصر ترحب بجميع الشركات الروسية طالما لا يوجد عليها حظر، هذا فضلا عن أن الروس يتمتعون بذكاء في الصناعات الهندسية ولديهم ذكاء شديد في كل ما يتعلق بالأفكار التكنولوجية".
وتابع: "نعمل حاليا علي جذب المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر".
يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال خلال القمة الروسية - الأفريقية
، التي انعقدت الشهر الماضي، إن العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة تحمل طابعا استراتيجيا، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة الكبيرة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة
.
وتحظى العلاقات بين مصر وروسيا بتفاهم وتقارب، في مختلف المجالات، خاصة بعد توقيع اتفاقية بين الرئيسين بوتين والسيسي، في مدينة سوتشي الروسية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والتي تعمل على زيادة التعاون بين البلدين.