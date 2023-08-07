عربي
https://sputnikarabic.ae/20230807/رئيس-هيئة-الاستثمار-المصرية-لـسبوتنيك-نعمل-على-جذب-مزيد-من-الاستثمارات-الروسية-لمصر-1079844164.html
رئيس هيئة الاستثمار المصرية لـ"سبوتنيك": نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر
رئيس هيئة الاستثمار المصرية لـ"سبوتنيك": نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر
صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، اليوم الإثنين، أن "روسيا لها تواجد استثماري قوي في مصر، مشيرا إلى أن "السوق... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T08:15+0000
2023-08-07T08:15+0000
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077509511_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_7a5991c7546dd53e655d64864cc116c9.png
القاهرة - سبوتنيك. وردا على سؤال "سبوتنيك" حول جذب الاستثمارات الروسية في مصر، قال هيبة خلال مؤتمر صحفي للهيئة: "روسيا تتواجد في العديد من الاستثمارات في مصر، وهم يأتون للاستثمار في عدة مجالات مثل الصناعات الغذائية والبترولية والهندسية".وحول تأثير الأزمة الأوكرانية على الاستثمارات الروسية في مصر، أوضح هيبة أنوتابع: "نعمل حاليا علي جذب المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر".يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال خلال القمة الروسية - الأفريقية، التي انعقدت الشهر الماضي، إن العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة تحمل طابعا استراتيجيا، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة الكبيرة.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.وتحظى العلاقات بين مصر وروسيا بتفاهم وتقارب، في مختلف المجالات، خاصة بعد توقيع اتفاقية بين الرئيسين بوتين والسيسي، في مدينة سوتشي الروسية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والتي تعمل على زيادة التعاون بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/روسيا-تكشف-عن-صفقة-حبوب-ضخمة-مع-مصر-1079761776.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077509511_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_87a52ab6a5ec2fa61a6d01eb47530982.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, العالم, العالم العربي

رئيس هيئة الاستثمار المصرية لـ"سبوتنيك": نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الروسية لمصر

08:15 GMT 07.08.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية
حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، اليوم الإثنين، أن "روسيا لها تواجد استثماري قوي في مصر، مشيرا إلى أن "السوق المصرية ترحب بجميع الشركات الروسية".
القاهرة - سبوتنيك. وردا على سؤال "سبوتنيك" حول جذب الاستثمارات الروسية في مصر، قال هيبة خلال مؤتمر صحفي للهيئة: "روسيا تتواجد في العديد من الاستثمارات في مصر، وهم يأتون للاستثمار في عدة مجالات مثل الصناعات الغذائية والبترولية والهندسية".
وحول تأثير الأزمة الأوكرانية على الاستثمارات الروسية في مصر، أوضح هيبة أن
"الأزمة تؤثر بالفعل على الاستثمارات، لكن مصر ترحب بجميع الشركات الروسية طالما لا يوجد عليها حظر، هذا فضلا عن أن الروس يتمتعون بذكاء في الصناعات الهندسية ولديهم ذكاء شديد في كل ما يتعلق بالأفكار التكنولوجية".
وتابع: "نعمل حاليا علي جذب المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر".
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
روسيا تكشف عن صفقة حبوب ضخمة مع مصر
3 أغسطس, 13:19 GMT
يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال خلال القمة الروسية - الأفريقية، التي انعقدت الشهر الماضي، إن العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة تحمل طابعا استراتيجيا، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة الكبيرة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية؛ وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.
وتحظى العلاقات بين مصر وروسيا بتفاهم وتقارب، في مختلف المجالات، خاصة بعد توقيع اتفاقية بين الرئيسين بوتين والسيسي، في مدينة سوتشي الروسية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والتي تعمل على زيادة التعاون بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:02 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أغسطس, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала