عربي
https://sputnikarabic.ae/20230807/أوسيتيا-الجنوبية-قرار-روسيا-بالدفاع-عن-الجمهورية-قبل-15-عاما-كان-قرارا-صائبا-1079863937.html
أوسيتيا الجنوبية: قرار روسيا بالدفاع عن الجمهورية قبل 15 عاما كان قرارا صائبا
أوسيتيا الجنوبية: قرار روسيا بالدفاع عن الجمهورية قبل 15 عاما كان قرارا صائبا
صرح وزير خارجية جمهورية جنوب أوسيتيا، أخسار دجيويف، بأن قرار روسيا بالدفاع عن جمهورية جنوب أوسيتيا في أغسطس/أب 2008 ضد القوات الجورجية وإجبارها على التوقف عن... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T23:39+0000
2023-08-07T23:40+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أوسيتيا الجنوبية
أخبار أوسيتيا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101843/65/1018436511_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_97ab0a585ae0d5a492f6e12e33974bdc.jpg
تسخينفال - سبوتنيك. وقال دجيويف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": بفضل شجاعة وصمود قوات حفظ السلام الروسية والأوسيتية والجنود والميليشيات، تمكنت جمهورية جنوب أوسيتيا من الصمود.وأضاف أن "القرار الصائب الوحيد من القيادة الروسية أجبر المعتدي على التوقف عن القتال والاعتراف باستقلال جمهورية جنوب أوسيتيا، وأصبح مفتاح تحقيق استقرارها والثقة في مستقبل هادئ".وأكد دجيويف أن "روسيا ضامنة موثوقة للسلام والأمان في جمهورية جنوب أوسيتيا".وأشار وزير الخارجية إلى أنه خلال السنوات الماضية تم تشكيل إطار قانوني ثنائي قوي بين روسيا وجمهورية جنوب أوسيتيا، يغطي جميع مجالات التفاعل بينهما، بما في ذلك الدفاع والسياسة الخارجية وتنفيذ القانون والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما إلى ذلك.وفي مايو/ أيار الماضي، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، آلان غاغلويف، إن أوسيتيا الجنوبية كانت وما زالت جزءًا من العالم الروسي.وقال غاغلويف، في معرض الاستثمار القوقازي "مينفوديكسبو": "نحن مرتبطون تاريخيًا بالاتحاد الروسي، ونرى مستقبلنا المتطور مرتبطًا بالاتحاد الروسي لأننا دائمًا ما اعتبرنا أنفسنا جزءًا من العالم الروسي".
https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-الجمهورية-كانت-وما-زالت-جزءا-من-العالم-الروسي-1076587902.html
أوسيتيا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101843/65/1018436511_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ea997eaa4e5a000e7c8d916e6b71e5e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أوسيتيا الجنوبية, أخبار أوسيتيا الجنوبية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أوسيتيا الجنوبية, أخبار أوسيتيا الجنوبية

أوسيتيا الجنوبية: قرار روسيا بالدفاع عن الجمهورية قبل 15 عاما كان قرارا صائبا

23:39 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 23:40 GMT 07.08.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورأوسيتيا الجنوبية
أوسيتيا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح وزير خارجية جمهورية جنوب أوسيتيا، أخسار دجيويف، بأن قرار روسيا بالدفاع عن جمهورية جنوب أوسيتيا في أغسطس/أب 2008 ضد القوات الجورجية وإجبارها على التوقف عن القتال والاعتراف باستقلال الجمهورية كان القرار الصائب الوحيد.
تسخينفال - سبوتنيك. وقال دجيويف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": بفضل شجاعة وصمود قوات حفظ السلام الروسية والأوسيتية والجنود والميليشيات، تمكنت جمهورية جنوب أوسيتيا من الصمود.
Алан Гаглоев - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
رئيس أوسيتيا الجنوبية: الجمهورية كانت وما زالت جزءا من العالم الروسي
3 مايو, 00:27 GMT
وأضاف أن "القرار الصائب الوحيد من القيادة الروسية أجبر المعتدي على التوقف عن القتال والاعتراف باستقلال جمهورية جنوب أوسيتيا، وأصبح مفتاح تحقيق استقرارها والثقة في مستقبل هادئ".
وأكد دجيويف أن "روسيا ضامنة موثوقة للسلام والأمان في جمهورية جنوب أوسيتيا".
وأشار وزير الخارجية إلى أنه خلال السنوات الماضية تم تشكيل إطار قانوني ثنائي قوي بين روسيا وجمهورية جنوب أوسيتيا، يغطي جميع مجالات التفاعل بينهما، بما في ذلك الدفاع والسياسة الخارجية وتنفيذ القانون والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما إلى ذلك.
وفي مايو/ أيار الماضي، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، آلان غاغلويف، إن أوسيتيا الجنوبية كانت وما زالت جزءًا من العالم الروسي.
وقال غاغلويف، في معرض الاستثمار القوقازي "مينفوديكسبو": "نحن مرتبطون تاريخيًا بالاتحاد الروسي، ونرى مستقبلنا المتطور مرتبطًا بالاتحاد الروسي لأننا دائمًا ما اعتبرنا أنفسنا جزءًا من العالم الروسي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала