https://sputnikarabic.ae/20230807/أوسيتيا-الجنوبية-قرار-روسيا-بالدفاع-عن-الجمهورية-قبل-15-عاما-كان-قرارا-صائبا-1079863937.html
أوسيتيا الجنوبية: قرار روسيا بالدفاع عن الجمهورية قبل 15 عاما كان قرارا صائبا
أوسيتيا الجنوبية: قرار روسيا بالدفاع عن الجمهورية قبل 15 عاما كان قرارا صائبا
صرح وزير خارجية جمهورية جنوب أوسيتيا، أخسار دجيويف، بأن قرار روسيا بالدفاع عن جمهورية جنوب أوسيتيا في أغسطس/أب 2008 ضد القوات الجورجية وإجبارها على التوقف عن... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T23:39+0000
2023-08-07T23:39+0000
2023-08-07T23:40+0000
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تسخينفال - سبوتنيك. وقال دجيويف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": بفضل شجاعة وصمود قوات حفظ السلام الروسية والأوسيتية والجنود والميليشيات، تمكنت جمهورية جنوب أوسيتيا من الصمود.وأضاف أن "القرار الصائب الوحيد من القيادة الروسية أجبر المعتدي على التوقف عن القتال والاعتراف باستقلال جمهورية جنوب أوسيتيا، وأصبح مفتاح تحقيق استقرارها والثقة في مستقبل هادئ".وأكد دجيويف أن "روسيا ضامنة موثوقة للسلام والأمان في جمهورية جنوب أوسيتيا".وأشار وزير الخارجية إلى أنه خلال السنوات الماضية تم تشكيل إطار قانوني ثنائي قوي بين روسيا وجمهورية جنوب أوسيتيا، يغطي جميع مجالات التفاعل بينهما، بما في ذلك الدفاع والسياسة الخارجية وتنفيذ القانون والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما إلى ذلك.وفي مايو/ أيار الماضي، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، آلان غاغلويف، إن أوسيتيا الجنوبية كانت وما زالت جزءًا من العالم الروسي.وقال غاغلويف، في معرض الاستثمار القوقازي "مينفوديكسبو": "نحن مرتبطون تاريخيًا بالاتحاد الروسي، ونرى مستقبلنا المتطور مرتبطًا بالاتحاد الروسي لأننا دائمًا ما اعتبرنا أنفسنا جزءًا من العالم الروسي".
https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-الجمهورية-كانت-وما-زالت-جزءا-من-العالم-الروسي-1076587902.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أوسيتيا الجنوبية, أخبار أوسيتيا الجنوبية
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أوسيتيا الجنوبية, أخبار أوسيتيا الجنوبية
أوسيتيا الجنوبية: قرار روسيا بالدفاع عن الجمهورية قبل 15 عاما كان قرارا صائبا
23:39 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 23:40 GMT 07.08.2023) تابعنا عبر
صرح وزير خارجية جمهورية جنوب أوسيتيا، أخسار دجيويف، بأن قرار روسيا بالدفاع عن جمهورية جنوب أوسيتيا في أغسطس/أب 2008 ضد القوات الجورجية وإجبارها على التوقف عن القتال والاعتراف باستقلال الجمهورية كان القرار الصائب الوحيد.
تسخينفال - سبوتنيك
. وقال دجيويف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": بفضل شجاعة وصمود قوات حفظ السلام الروسية والأوسيتية والجنود والميليشيات، تمكنت جمهورية جنوب أوسيتيا من الصمود.
وأضاف أن "القرار الصائب الوحيد من القيادة الروسية أجبر المعتدي على التوقف عن القتال والاعتراف باستقلال جمهورية جنوب أوسيتيا، وأصبح مفتاح تحقيق استقرارها والثقة في مستقبل هادئ".
وأكد دجيويف أن "روسيا ضامنة موثوقة للسلام والأمان في جمهورية جنوب أوسيتيا".
وأشار وزير الخارجية إلى أنه خلال السنوات الماضية تم تشكيل إطار قانوني ثنائي قوي بين روسيا وجمهورية جنوب أوسيتيا، يغطي جميع مجالات التفاعل بينهما، بما في ذلك الدفاع والسياسة الخارجية وتنفيذ القانون والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما إلى ذلك.
وفي مايو/ أيار الماضي، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، آلان غاغلويف، إن أوسيتيا الجنوبية كانت وما زالت جزءًا من العالم الروسي
.
وقال غاغلويف، في معرض الاستثمار القوقازي "مينفوديكسبو": "نحن مرتبطون تاريخيًا بالاتحاد الروسي، ونرى مستقبلنا المتطور مرتبطًا بالاتحاد الروسي لأننا دائمًا ما اعتبرنا أنفسنا جزءًا من العالم الروسي
".