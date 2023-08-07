https://sputnikarabic.ae/20230807/إعلام-المجلس-العسكري-الحاكم-في-النيجر-يغلق-المجال-الجوي-للبلاد-حتى-إشعار-آخر-1079840334.html
إعلام: المجلس العسكري الحاكم في النيجر يغلق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر
إعلام: المجلس العسكري الحاكم في النيجر يغلق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إغلاق المجال الجوي للبلاد، تحسبا لأي تدخل عسكري قد تقدم عليه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس". 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T00:03+0000
2023-08-07T00:03+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس العسكري الحاكم في بيان، "في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا من خلال استعدادات الدول المجاورة، تقرر إغلاق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من الأحد أمام جميع الطائرات حتى إشعار آخر".وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.ومطلع أغسطس/آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول مجموعة "الإيكواس"، والذي عقد في أبوجا، خطة للتدخل العسكري في النيجر، حيث أمهلت المجموعة منفذي الانقلاب أسبوعا للتراجع عن موقفهم، وإلا فستتخذ المجموعة إجراءات تشمل إمكانية التدخل العسكري في البلاد لإعادة بازوم إلى منصبه.ورفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230806/تجمع-الآلاف-في-عاصمة-النيجر-دعما-للمجلس-العسكري-الجديد-فيديو-1079839798.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, النيجر, أخبار النيجر, المجال الجوي
العالم, النيجر, أخبار النيجر, المجال الجوي
إعلام: المجلس العسكري الحاكم في النيجر يغلق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر
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أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إغلاق المجال الجوي للبلاد، تحسبا لأي تدخل عسكري قد تقدم عليه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس".
القاهرة - سبوتنيك. وقال المجلس العسكري الحاكم في بيان، "في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا من خلال استعدادات الدول المجاورة، تقرر إغلاق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من الأحد أمام جميع الطائرات حتى إشعار آخر".
وحذر المجلس العسكري من أن أي محاولة لانتهاك سيادة البلاد ستقُابل برد قوي وفوري.
وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.
ومطلع أغسطس/آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول مجموعة "الإيكواس"، والذي عقد في أبوجا، خطة للتدخل العسكري في النيجر، حيث أمهلت المجموعة منفذي الانقلاب أسبوعا للتراجع عن موقفهم، وإلا فستتخذ المجموعة إجراءات تشمل إمكانية التدخل العسكري في البلاد لإعادة بازوم إلى منصبه.
ورفض عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.