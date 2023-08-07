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الجيش في النيجر يعين رئيس وزراء جديد
الجيش في النيجر يعين رئيس وزراء جديد
أعلن قادة الجيش في النيجر، اليوم الثلاثاء، تعيين لامين زاينا علي محمان، اقتصادي ووزير سابق للمالية، رئيسا للوزراء بالبلاد بعد الانقلاب العسكري. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T23:19+0000
2023-08-07T23:19+0000
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ووفقًا للبيان الذي أذيع على التلفزيون الرسمي للنيجر: "يعين السيد لامين زايني علي محمان بموجب قرار رئيس المجلس الوطني للحماية الوطنية ورئيس الدولة بتعيينه رئيسًا للوزراء".ويشغل لامين زايني حاليًا منصب ممثل بنك التنمية الإفريقي في العاصمة التشادية نجامينا، وسبق له أن شغل نفس المنصب في ساحل العاج والغابون.وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230807/نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكية-تجري-محادثات-صعبة-مع-قادة-الجيش-في-النيجر-1079863271.html
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النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار المناخ في العالم
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار المناخ في العالم

الجيش في النيجر يعين رئيس وزراء جديد

23:19 GMT 07.08.2023
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFPرئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© AFP 2023 / -ORTN - Télé Sahel / AFP
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أعلن قادة الجيش في النيجر، اليوم الثلاثاء، تعيين لامين زاينا علي محمان، اقتصادي ووزير سابق للمالية، رئيسا للوزراء بالبلاد بعد الانقلاب العسكري.
ووفقًا للبيان الذي أذيع على التلفزيون الرسمي للنيجر: "يعين السيد لامين زايني علي محمان بموجب قرار رئيس المجلس الوطني للحماية الوطنية ورئيس الدولة بتعيينه رئيسًا للوزراء".
العقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
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21:57 GMT
ويشغل لامين زايني حاليًا منصب ممثل بنك التنمية الإفريقي في العاصمة التشادية نجامينا، وسبق له أن شغل نفس المنصب في ساحل العاج والغابون.
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
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