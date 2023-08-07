https://sputnikarabic.ae/20230807/نائبة-وزير-الخارجية-الأمريكية-تجري-محادثات-صعبة-مع-قادة-الجيش-في-النيجر-1079863271.html
نائبة وزير الخارجية الأمريكية تجري محادثات "صعبة" مع قادة الجيش في النيجر
نائبة وزير الخارجية الأمريكية تجري محادثات "صعبة" مع قادة الجيش في النيجر
أعلنت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية الفعلية فيكتوريا نولاند، يوم الاثنين، أنها التقت بزعماء الجيش في النيجر ولم تحقق تقدمًا فوريًا في إلغاء الانقلاب. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T21:57+0000
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وقالت نولاند للصحفيين عبر الهاتف من عاصمة الدولة الغرب أفريقية نيامي: "لقد كانت هذه المحادثات صريحة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة جدًا".وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد.ومطلع أغسطس/ آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.ورفض عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكريفي النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230807/برلماني-ليبي-الجماعات-المتطرفة-ربما-تستغل-الوضع-الراهن-للسيطرة-على-مفاصل-الدولة-في-النيجر-1079862900.html
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النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
نائبة وزير الخارجية الأمريكية تجري محادثات "صعبة" مع قادة الجيش في النيجر
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أعلنت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية الفعلية فيكتوريا نولاند، يوم الاثنين، أنها التقت بزعماء الجيش في النيجر ولم تحقق تقدمًا فوريًا في إلغاء الانقلاب.
وقالت نولاند للصحفيين عبر الهاتف من عاصمة الدولة الغرب أفريقية نيامي: "لقد كانت هذه المحادثات صريحة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة جدًا".
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي
لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد.
ومطلع أغسطس/ آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
ورفض عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري
في النيجر، الخميس الماضي، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري بالبلاد، ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.