https://sputnikarabic.ae/20230807/الخارجية-الروسية-تصف-تصريحات-واشنطن-بأن-موسكو-رفضت-الحوار-حول-أوكرانيا-بـالكاذبة-1079864084.html
الخارجية الروسية تصف تصريحات واشنطن بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة"
الخارجية الروسية تصف تصريحات واشنطن بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة"
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات الخارجية الأمريكية بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة". 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T23:56+0000
2023-08-07T23:56+0000
2023-08-07T23:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "ها هم الكذابون! إنهم يعرفون جيدًا أنهم هم أنفسهم من أقنعوا زيلينسكي بإنهاء المفاوضات في أبريل 2022، وهم أنفسهم من منعوا نظام كييف من المشاركة في محادثات السلام مع روسيا في سبتمبر 2022".وأضافت: "لقد صرحت الولايات المتحدة مرارًا على مدار عام كامل أن هذا ليس وقت المفاوضات، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا".يأتي تصريح زاخاروفا تعليقًا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الذي قال فيه إنه "لا توجد مفاوضات سلام مع روسيا جارية حاليًا، لأن روسيا رفضت الدخول في حوار هادف حول السلام".
https://sputnikarabic.ae/20230611/كييف-ترفض-إجراء-مفاوضات-مع-روسيا-على-أساس-أي-مبادرات-سلام-1078010470.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية تصف تصريحات واشنطن بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة"
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات الخارجية الأمريكية بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة".
موسكو - سبوتنيك
. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "ها هم الكذابون! إنهم يعرفون جيدًا أنهم هم أنفسهم من أقنعوا زيلينسكي بإنهاء المفاوضات في أبريل 2022، وهم أنفسهم من منعوا نظام كييف من المشاركة في محادثات السلام مع روسيا في سبتمبر 2022".
وأضافت: "لقد صرحت الولايات المتحدة مرارًا على مدار عام كامل أن هذا ليس وقت المفاوضات، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا".
يأتي تصريح زاخاروفا تعليقًا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الذي قال فيه إنه "لا توجد مفاوضات سلام مع روسيا
جارية حاليًا، لأن روسيا رفضت الدخول في حوار هادف حول السلام".