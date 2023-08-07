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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/الخارجية-الروسية-تصف-تصريحات-واشنطن-بأن-موسكو-رفضت-الحوار-حول-أوكرانيا-بـالكاذبة-1079864084.html
الخارجية الروسية تصف تصريحات واشنطن بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة"
الخارجية الروسية تصف تصريحات واشنطن بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة"
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات الخارجية الأمريكية بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة". 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T23:56+0000
2023-08-07T23:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "ها هم الكذابون! إنهم يعرفون جيدًا أنهم هم أنفسهم من أقنعوا زيلينسكي بإنهاء المفاوضات في أبريل 2022، وهم أنفسهم من منعوا نظام كييف من المشاركة في محادثات السلام مع روسيا في سبتمبر 2022".وأضافت: "لقد صرحت الولايات المتحدة مرارًا على مدار عام كامل أن هذا ليس وقت المفاوضات، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا".يأتي تصريح زاخاروفا تعليقًا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الذي قال فيه إنه "لا توجد مفاوضات سلام مع روسيا جارية حاليًا، لأن روسيا رفضت الدخول في حوار هادف حول السلام".
https://sputnikarabic.ae/20230611/كييف-ترفض-إجراء-مفاوضات-مع-روسيا-على-أساس-أي-مبادرات-سلام-1078010470.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية تصف تصريحات واشنطن بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة"

23:56 GMT 07.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات الخارجية الأمريكية بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة".
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "ها هم الكذابون! إنهم يعرفون جيدًا أنهم هم أنفسهم من أقنعوا زيلينسكي بإنهاء المفاوضات في أبريل 2022، وهم أنفسهم من منعوا نظام كييف من المشاركة في محادثات السلام مع روسيا في سبتمبر 2022".
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
كييف ترفض إجراء مفاوضات مع روسيا على أساس أي مبادرات سلام
11 يونيو, 17:02 GMT
وأضافت: "لقد صرحت الولايات المتحدة مرارًا على مدار عام كامل أن هذا ليس وقت المفاوضات، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا".
يأتي تصريح زاخاروفا تعليقًا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الذي قال فيه إنه "لا توجد مفاوضات سلام مع روسيا جارية حاليًا، لأن روسيا رفضت الدخول في حوار هادف حول السلام".
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:30 GMT
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