https://sputnikarabic.ae/20230807/الخارجية-الروسية-تصف-تصريحات-واشنطن-بأن-موسكو-رفضت-الحوار-حول-أوكرانيا-بـالكاذبة-1079864084.html

الخارجية الروسية تصف تصريحات واشنطن بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة"

الخارجية الروسية تصف تصريحات واشنطن بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات الخارجية الأمريكية بأن موسكو رفضت الحوار حول أوكرانيا بـ"الكاذبة". 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T23:56+0000

2023-08-07T23:56+0000

2023-08-07T23:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "ها هم الكذابون! إنهم يعرفون جيدًا أنهم هم أنفسهم من أقنعوا زيلينسكي بإنهاء المفاوضات في أبريل 2022، وهم أنفسهم من منعوا نظام كييف من المشاركة في محادثات السلام مع روسيا في سبتمبر 2022".وأضافت: "لقد صرحت الولايات المتحدة مرارًا على مدار عام كامل أن هذا ليس وقت المفاوضات، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا".يأتي تصريح زاخاروفا تعليقًا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الذي قال فيه إنه "لا توجد مفاوضات سلام مع روسيا جارية حاليًا، لأن روسيا رفضت الدخول في حوار هادف حول السلام".

https://sputnikarabic.ae/20230611/كييف-ترفض-إجراء-مفاوضات-مع-روسيا-على-أساس-أي-مبادرات-سلام-1078010470.html

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