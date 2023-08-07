https://sputnikarabic.ae/20230807/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-بـ-100-مقذوف-خلال-24-ساعة-1079863402.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 100 مقذوف خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 100 مقذوف خلال 24 ساعة
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T22:22+0000
2023-08-07T22:22+0000
2023-08-07T22:22+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 28 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 20 قذيفة من عيار 155 ملم، على محور غورلوفكا، 5 قذائف من مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، 3 قذائف من عيار 155 ملم".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 100 مقذوف بمختلف العيارات.وأضاف البيان أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا، ياسينوفاتايا، منطقة ياسينوفاتسكي، ومدينة دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 53 حالة قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-74-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079738074.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 100 مقذوف خلال 24 ساعة
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 28 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 100 مقذوف بمختلف العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 28 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 20 قذيفة من عيار 155 ملم، على محور غورلوفكا، 5 قذائف من مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، 3 قذائف من عيار 155 ملم".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 100 مقذوف بمختلف العيارات.
وأضاف البيان أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا، ياسينوفاتايا، منطقة ياسينوفاتسكي، ومدينة دونيتسك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 53 حالة قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.