https://sputnikarabic.ae/20230807/برلماني-روسي-الغرب-فشل-بفرض-المفهوم-الأوكراني-المعادي-لروسيا-على-دول-نصف-الكرة-الجنوبي-1079862750.html
برلماني روسي: الغرب فشل بفرض المفهوم الأوكراني المعادي لروسيا على دول نصف الكرة الجنوبي
برلماني روسي: الغرب فشل بفرض المفهوم الأوكراني المعادي لروسيا على دول نصف الكرة الجنوبي
علق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الاثنين،على المحادثات في جدة، بأن "محاولات الغرب الجماعي لفرض مفهومه الأوكراني... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T20:21+0000
2023-08-07T20:21+0000
2023-08-07T20:21+0000
روسيا
العالم
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وكتب سلوتسكي في قناته على "تلغرام": "فشلت محاولات الغرب الجماعي ودمى كييف بفرض مفهومهم الأوكراني المعادي لروسيا على على دول نصف الكرة الجنوبي أو الدفع بما يسمى بـ"صيغة السلام" لزيلينسكي كأساس. انتهى الاجتماع في جدة فعليا دون جدوى من حيث تطوير النهج للتسوية و- رمزيا- دون بيان ختامي".ولفت سلوتسكي إلى أنه "شارك عدد من شركائنا في المشاورات، بما في ذلك مجموعة "بريكس"، وتقدر موسكو جهود الوساطة بشكل كبير، وما زلنا منفتحين على مناقشة السبل الدبلوماسية للخروج من الأزمة، وهو ما لا يمكن قوله عن التابعين لواشنطن، ومع ذلك، فإن إحدى النتائج المهمة تكمن في أنه بلا روسيا ومن دون مراعاة مصالحها، لا توجد آفاق ومعنى لمثل هذه الاجتماعات... لقاء جدة أثبت هذا".وعلقت الخارجية الروسية، في وقت سابق، على المشاورات بشأن أوكرانيا في جدة، بأنه من العبثية والهراء، تثبيت القرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي دون مشاركة روسيا.واستمرت المشاورات في جدة يومين. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإنه تم تنظيم اللقاء بمبادرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يتواصل مع روسيا وأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230804/الخارجية-الروسية-تصف-اتهامات-الاتحاد-الأوروبي-للنيجر-بانتهاك-حرية-التعبير-بـالنفاق-المرضي-1079796558.html
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برلماني روسي: الغرب فشل بفرض المفهوم الأوكراني المعادي لروسيا على دول نصف الكرة الجنوبي
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علق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الاثنين،على المحادثات في جدة، بأن "محاولات الغرب الجماعي لفرض مفهومه الأوكراني المعادي لروسيا على دول نصف الكرة الجنوبي باءت بالفشل".
وكتب سلوتسكي في قناته على "تلغرام": "فشلت محاولات الغرب الجماعي ودمى كييف بفرض مفهومهم الأوكراني المعادي لروسيا على على دول نصف الكرة الجنوبي أو الدفع بما يسمى بـ"صيغة السلام" لزيلينسكي كأساس. انتهى الاجتماع في جدة فعليا دون جدوى من حيث تطوير النهج للتسوية و- رمزيا- دون بيان ختامي".
الغرب يحاول تمرير نتائج الاجتماع في جدة على أنها "انتصار صغير"، لكن عن "انتصار" بالنسبة لواشنطن مع بروكسل أو بالأخص بالنسبة لأوكرانيا، فإن الأمر لا يستحق الحديث عنه.
ولفت سلوتسكي إلى أنه "شارك عدد من شركائنا في المشاورات، بما في ذلك مجموعة "بريكس"، وتقدر موسكو جهود الوساطة بشكل كبير، وما زلنا منفتحين على مناقشة السبل الدبلوماسية للخروج من الأزمة، وهو ما لا يمكن قوله عن التابعين لواشنطن، ومع ذلك، فإن إحدى النتائج المهمة تكمن في أنه بلا روسيا ومن دون مراعاة مصالحها، لا توجد آفاق ومعنى لمثل هذه الاجتماعات... لقاء جدة أثبت هذا".
وعلقت الخارجية الروسية
، في وقت سابق، على المشاورات بشأن أوكرانيا في جدة، بأنه من العبثية والهراء، تثبيت القرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي دون مشاركة روسيا.
واستمرت المشاورات في جدة يومين. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإنه تم تنظيم اللقاء بمبادرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يتواصل مع روسيا وأوكرانيا.