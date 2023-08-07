عربي
https://sputnikarabic.ae/20230807/رونالدو-يحرج-لاعب-الرجاء-المغربي-أمام-أنظار-الملايين-فيديو-1079856700.html
رونالدو يحرج لاعب الرجاء المغربي أمام أنظار الملايين... فيديو
رونالدو يحرج لاعب الرجاء المغربي أمام أنظار الملايين... فيديو
امتنع نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تحقيق رغبة لاعب نادي الرجاء المغربي، عبد الحي فورسي، بعد نهاية مباراة فريقيهما، أمس الأحد، في كأس... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T13:59+0000
2023-08-07T13:59+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079701624_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_096f3ee7d5aa6ea8fed46d46576101e0.jpg
وإثر انتهاء المباراة، صافح رونالدو لاعبي الرجاء فردا فردا بكل روح رياضية واتباعا لقواعد الاحترام المتبادل بين اللاعبين.وفيما بعد تبين أن رونالدو منح قميصه للاعب آخر في نادي الرجاء، وهو محمد مكعازي الذي غادر الملعب مرتديا قميص النجم البرتغالي.وسجل رونالدو هدف فريقه الأول في شباك الرجاء.وعقب المباراة، حرص رونالدو على مصافحة لاعبي الرجاء في إطار الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079701624_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d16723ec72715f7043bc3f1fc7d4095.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي الفيديو
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي الفيديو

رونالدو يحرج لاعب الرجاء المغربي أمام أنظار الملايين... فيديو

13:59 GMT 07.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (في الأمام) يتألق مع مدافع أبها العراقي سعد ناطق خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والنصر
مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (في الأمام) يتألق مع مدافع أبها العراقي سعد ناطق خلال مباراة كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegramNabd
امتنع نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تحقيق رغبة لاعب نادي الرجاء المغربي، عبد الحي فورسي، بعد نهاية مباراة فريقيهما، أمس الأحد، في كأس العرب للأندية.
وإثر انتهاء المباراة، صافح رونالدو لاعبي الرجاء فردا فردا بكل روح رياضية واتباعا لقواعد الاحترام المتبادل بين اللاعبين.

وأثناء مصافحة رونالدو اللاعب تقدم عبد الحي فورسي طالبًا من البرتغالي قميصه، لكنه فوجئ بالرفض.

وفيما بعد تبين أن رونالدو منح قميصه للاعب آخر في نادي الرجاء، وهو محمد مكعازي الذي غادر الملعب مرتديا قميص النجم البرتغالي.
وفاز النصر السعودي على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليعبر للدور نصف النهائي.
وسجل رونالدو هدف فريقه الأول في شباك الرجاء.
وعقب المباراة، حرص رونالدو على مصافحة لاعبي الرجاء في إطار الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала