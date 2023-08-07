https://sputnikarabic.ae/20230807/رونالدو-يحرج-لاعب-الرجاء-المغربي-أمام-أنظار-الملايين-فيديو-1079856700.html
رونالدو يحرج لاعب الرجاء المغربي أمام أنظار الملايين... فيديو
رونالدو يحرج لاعب الرجاء المغربي أمام أنظار الملايين... فيديو
امتنع نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تحقيق رغبة لاعب نادي الرجاء المغربي، عبد الحي فورسي، بعد نهاية مباراة فريقيهما، أمس الأحد، في كأس... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T13:59+0000
2023-08-07T13:59+0000
2023-08-07T13:59+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي الفيديو
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وإثر انتهاء المباراة، صافح رونالدو لاعبي الرجاء فردا فردا بكل روح رياضية واتباعا لقواعد الاحترام المتبادل بين اللاعبين.وفيما بعد تبين أن رونالدو منح قميصه للاعب آخر في نادي الرجاء، وهو محمد مكعازي الذي غادر الملعب مرتديا قميص النجم البرتغالي.وسجل رونالدو هدف فريقه الأول في شباك الرجاء.وعقب المباراة، حرص رونالدو على مصافحة لاعبي الرجاء في إطار الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي الفيديو
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي الفيديو
رونالدو يحرج لاعب الرجاء المغربي أمام أنظار الملايين... فيديو
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امتنع نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تحقيق رغبة لاعب نادي الرجاء المغربي، عبد الحي فورسي، بعد نهاية مباراة فريقيهما، أمس الأحد، في كأس العرب للأندية.
وإثر انتهاء المباراة، صافح رونالدو لاعبي الرجاء فردا فردا بكل روح رياضية واتباعا لقواعد الاحترام المتبادل بين اللاعبين.
وأثناء مصافحة رونالدو اللاعب تقدم عبد الحي فورسي طالبًا من البرتغالي قميصه، لكنه فوجئ بالرفض.
وفيما بعد تبين أن رونالدو منح قميصه للاعب آخر في نادي الرجاء، وهو محمد مكعازي الذي غادر الملعب مرتديا قميص النجم البرتغالي.
وفاز النصر السعودي على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليعبر للدور نصف النهائي.
وسجل رونالدو هدف فريقه الأول في شباك الرجاء.
وعقب المباراة، حرص رونالدو
على مصافحة لاعبي الرجاء في إطار الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين.