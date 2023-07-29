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https://sputnikarabic.ae/20230729/مدرب-الزمالك-المصري-لا-أخشى-النصر-السعودي-أو-كريستيانو-رونالدو-1079552016.html
مدرب الزمالك المصري: لا أخشى النصر السعودي أو كريستيانو رونالدو
مدرب الزمالك المصري: لا أخشى النصر السعودي أو كريستيانو رونالدو
قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، اليوم السبت، إن فريقه لا يخشي نادي النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه البرتغالي الدولي،... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T19:32+0000
2023-07-29T19:32+0000
مجتمع
رياضة
أخبار الزمالك اليوم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
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وأجرت صحيفة الرياضية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع أوسوريو، أكد من خلالها أن نادي الزمالك فريق كبير، ويشارك في بطولة كبيرة تضم أبرز وأهم الفرق العربية ذات المدارس الكروية المختلفة، وأن فريقه المصري سيلعب جميع المباريات بكل جدية لتحقيق الانتصارات.ويشار إلى أن فريق الزمالك يتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، أو كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بجوار النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.وكان الفريق المصري قد استهل مشواره بالبطولة، أمس الجمعة، بمباراة الاتحاد المنستيري، واستطاع الفوز بأربعة أهداف دون رد، على أن يلتقي مع الشباب السعودي، يوم الإثنين المقبل، ثم النصر السعودي في الجولة الثالثة يوم الخميس.وأوضح أوسوريو أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة، ولا يرغب في تشتيت اللاعبين، كونه يحافظ على تركيزهم للمباراة التالية، مؤكدا أن فريق النصر بامتلاكه لاعب مخضرم مثل رونالدو، فريق كبير ومحترم، ويضم نخبة من اللاعبين المتميزين، معربا عن ثقته الكاملة في لاعبي الزمالك وتقديمهم مباريات جيدة.وشدد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، على رغبة فريقه في العودة إلى القاهرة بالكأس حتى تكون بداية إيجابية للفريق للموسم الكروي الجديد، تساعده في مشواره المحلي والدولي المقبلين".
https://sputnikarabic.ae/20230721/الشياطين-الحمر-تطارد-رونالدو-فيديو--1079265292.html
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رياضة, أخبار الزمالك اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي
رياضة, أخبار الزمالك اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي

مدرب الزمالك المصري: لا أخشى النصر السعودي أو كريستيانو رونالدو

19:32 GMT 29.07.2023
© AP Photo / Ahmed Gamilجمهور فريق الزمالك المصري
جمهور فريق الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Ahmed Gamil
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قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، اليوم السبت، إن فريقه لا يخشي نادي النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه البرتغالي الدولي، كريستيانو رونالدو.
وأجرت صحيفة الرياضية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع أوسوريو، أكد من خلالها أن نادي الزمالك فريق كبير، ويشارك في بطولة كبيرة تضم أبرز وأهم الفرق العربية ذات المدارس الكروية المختلفة، وأن فريقه المصري سيلعب جميع المباريات بكل جدية لتحقيق الانتصارات.
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ويشار إلى أن فريق الزمالك يتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، أو كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بجوار النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.
وكان الفريق المصري قد استهل مشواره بالبطولة، أمس الجمعة، بمباراة الاتحاد المنستيري، واستطاع الفوز بأربعة أهداف دون رد، على أن يلتقي مع الشباب السعودي، يوم الإثنين المقبل، ثم النصر السعودي في الجولة الثالثة يوم الخميس.
وأوضح أوسوريو أنه يتعامل مع كل مباراة على حدة، ولا يرغب في تشتيت اللاعبين، كونه يحافظ على تركيزهم للمباراة التالية، مؤكدا أن فريق النصر بامتلاكه لاعب مخضرم مثل رونالدو، فريق كبير ومحترم، ويضم نخبة من اللاعبين المتميزين، معربا عن ثقته الكاملة في لاعبي الزمالك وتقديمهم مباريات جيدة.
وشدد خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، على رغبة فريقه في العودة إلى القاهرة بالكأس حتى تكون بداية إيجابية للفريق للموسم الكروي الجديد، تساعده في مشواره المحلي والدولي المقبلين".
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