عربي
https://sputnikarabic.ae/20230807/صفارات-الإنذار-تدوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية-1079840622.html
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الاثنين، تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف، وبولتافا، وسومي، ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا للتحذير من غارات جوية. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T01:45+0000
2023-08-07T01:45+0000
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
خاركوف
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817738_0:120:2914:1759_1920x0_80_0_0_f15e1dbf01a384d048c4ef524ee47bf5.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية التي نشرتها الوزارة، تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعات الأربع المذكورة، إلى جانب الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف في مقاطعة زابوروجيه.وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية، فإن صافرات الإنذار جرى تفعيلها في المناطق المشار إليها في الساعة 1:57 بتوقيت موسكو.وبدأ الجيش الروسي شن هجمات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بعد يومين من شن نظام كييف هجوما إرهابيا استهدف جسر القرم.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230806/جندي-روسي-يشرح-كيفية-التغلب-على-القنابل-العنقودية-الأوكرانية-1079823406.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817738_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_b3da08db79d5fb01a0cfbed6eb505dc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, خاركوف, روسيا
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, خاركوف, روسيا

صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية

01:45 GMT 07.08.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© AP Photo / Adam Schreck
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الاثنين، تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف، وبولتافا، وسومي، ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا للتحذير من غارات جوية.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية التي نشرتها الوزارة، تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعات الأربع المذكورة، إلى جانب الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف في مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية، فإن صافرات الإنذار جرى تفعيلها في المناطق المشار إليها في الساعة 1:57 بتوقيت موسكو.
القنبلة العنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
جندي روسي يشرح كيفية التغلب على القنابل العنقودية الأوكرانية
أمس, 00:30 GMT
وبدأ الجيش الروسي شن هجمات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بعد يومين من شن نظام كييف هجوما إرهابيا استهدف جسر القرم.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ на БМД-2 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:02 GMTВоеннослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أغسطس, 13:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала