https://sputnikarabic.ae/20230807/صفارات-الإنذار-تدوي-في-4-مقاطعات-أوكرانية-1079840622.html
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الاثنين، تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف، وبولتافا، وسومي، ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا للتحذير من غارات جوية. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T01:45+0000
2023-08-07T01:45+0000
2023-08-07T01:45+0000
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
خاركوف
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية التي نشرتها الوزارة، تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعات الأربع المذكورة، إلى جانب الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف في مقاطعة زابوروجيه.وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية، فإن صافرات الإنذار جرى تفعيلها في المناطق المشار إليها في الساعة 1:57 بتوقيت موسكو.وبدأ الجيش الروسي شن هجمات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بعد يومين من شن نظام كييف هجوما إرهابيا استهدف جسر القرم.وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230806/جندي-روسي-يشرح-كيفية-التغلب-على-القنابل-العنقودية-الأوكرانية-1079823406.html
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سبوتنيك عربي
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صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, خاركوف, روسيا
صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, خاركوف, روسيا
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
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أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الاثنين، تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف، وبولتافا، وسومي، ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا للتحذير من غارات جوية.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية التي نشرتها الوزارة، تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعات الأربع المذكورة، إلى جانب الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف في مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية، فإن صافرات الإنذار جرى تفعيلها في المناطق المشار إليها في الساعة 1:57 بتوقيت موسكو.
وبدأ الجيش الروسي شن هجمات تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بعد يومين من شن نظام كييف هجوما إرهابيا استهدف جسر القرم.
وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة، والصناعة الدفاعية، ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا.