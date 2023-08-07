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https://sputnikarabic.ae/20230807/مصر-والأردن-يوقعان-12-وثيقة-تعاون-1079859574.html
مصر والأردن يوقعان 12 وثيقة تعاون
مصر والأردن يوقعان 12 وثيقة تعاون
أبرمت مصر والأردن، اليوم الاثنين، 12 وثيقة في مجالات مختلفة، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي عقدت في العاصمة... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T15:50+0000
2023-08-07T15:50+0000
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وشملت اتفاقيات التعاون مجالات رسم السياسات الاقتصادية والمالية، والبيئة، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، والثقافة، والتدريب المهني، والقوى العاملة، والضمان الاجتماعي، والصحة، والأوقاف، والبريد.وتضم اتفاقيات التعاون مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسة الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في كلا من مصر والأردن، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (2023/ 2025)، وتوقيع برنامج تنفيذي زمني للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (2023/ 2024)، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.كما تم توقيع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، وكذلك توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (2023/ 2026)، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (2023/ 2024)، وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في مصر والأردن لتعزيز التعاون في مجالات الصحة، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الأوقاف في البلدين، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية.وشهد مراسم توقيع وثائق التعاون، رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الأردني، الدكتور بشر الخصاونة.من ناحيته، أعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، خلال استقباله رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن ترحيبه بما تم التوافق عليه اليوم بين الوفدين المصري والأردني من موضوعات تعاون مختلفة، وأكد حرصه على المتابعة المستمرة لمسيرة تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.كما أشاد ملك الأردن، خلال اللقاء الذي تم في قصر الحسينية، بتطابق المواقف والرؤى بين مصر والأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار

مصر والأردن يوقعان 12 وثيقة تعاون

15:50 GMT 07.08.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أبرمت مصر والأردن، اليوم الاثنين، 12 وثيقة في مجالات مختلفة، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.
وشملت اتفاقيات التعاون مجالات رسم السياسات الاقتصادية والمالية، والبيئة، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، والثقافة، والتدريب المهني، والقوى العاملة، والضمان الاجتماعي، والصحة، والأوقاف، والبريد.
وتضم اتفاقيات التعاون مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسة الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في كلا من مصر والأردن، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (2023/ 2025)، وتوقيع برنامج تنفيذي زمني للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (2023/ 2024)، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
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كما تم توقيع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، وكذلك توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (2023/ 2026)، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (2023/ 2024)، وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في مصر والأردن لتعزيز التعاون في مجالات الصحة، ومذكرة تفاهم بين وزارتي الأوقاف في البلدين، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية.
وشهد مراسم توقيع وثائق التعاون، رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الأردني، الدكتور بشر الخصاونة.
من ناحيته، أعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، خلال استقباله رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن ترحيبه بما تم التوافق عليه اليوم بين الوفدين المصري والأردني من موضوعات تعاون مختلفة، وأكد حرصه على المتابعة المستمرة لمسيرة تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
كما أشاد ملك الأردن، خلال اللقاء الذي تم في قصر الحسينية، بتطابق المواقف والرؤى بين مصر والأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
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