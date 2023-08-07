https://sputnikarabic.ae/20230807/مقتل-4-مهاجرين-وفقدان-51-آخرين-بعد-غرق-مركب-قبالة-سواحل-تونس-1079841218.html
مقتل 4 مهاجرين وفقدان 51 آخرين بعد غرق مركب قبالة سواحل تونس
مقتل 4 مهاجرين وفقدان 51 آخرين بعد غرق مركب قبالة سواحل تونس
أفاد مسؤول قضائي يوم الأحد، بأن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم وأن 51 آخرين فقدوا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T03:42+0000
2023-08-07T03:42+0000
2023-08-07T03:42+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
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ووفقًا للمسؤول، كان جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.وكان وزير الداخلية التونسي، قد أعلن في يوليو/تموز أن خفر السواحل استخلص 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل البلاد منذ بداية العام حتى تاريخ 20 يوليو/تموز، وهو عدد يعتبر غير مسبوق لضحايا الهجرة قبالة السواحل التونسية.تشهد تونس هذا العام موجة هجرة قياسية، وتتكرر كوارث غرق قوارب المهاجرين القادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للوصول إلى السواحل الإيطالية.تجدر الإشارة إلى أن تونس قد حلت محل ليبيا كنقطة رئيسية للمهاجرين الهاربين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط، الذين يسعون لبناء حياة أفضل في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230806/تونس-انتشال-10-جثث-لمهاجرين-غير-شرعيين-خلال-48-ساعة-1079837212.html
تونس
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, مهاجر غير شرعي, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, مهاجر غير شرعي, العالم العربي
مقتل 4 مهاجرين وفقدان 51 آخرين بعد غرق مركب قبالة سواحل تونس
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أفاد مسؤول قضائي يوم الأحد، بأن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم وأن 51 آخرين فقدوا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.
ووفقًا للمسؤول، كان جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
.
وكان وزير الداخلية التونسي، قد أعلن في يوليو/تموز أن خفر السواحل استخلص 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل البلاد منذ بداية العام حتى تاريخ 20 يوليو/تموز، وهو عدد يعتبر غير مسبوق لضحايا الهجرة قبالة السواحل التونسية.
تشهد تونس هذا العام موجة هجرة قياسية، وتتكرر كوارث غرق قوارب المهاجرين القادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للوصول إلى السواحل الإيطالية.
تجدر الإشارة إلى أن تونس قد حلت محل ليبيا كنقطة رئيسية للمهاجرين الهاربين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط، الذين يسعون لبناء حياة أفضل في أوروبا.