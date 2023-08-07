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https://sputnikarabic.ae/20230807/وزيرا-خارجية-أمريكا-وأوكرانيا-يبحثان-مستجدات-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1079860338.html
وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان مستجدات "الهجوم الأوكراني المضاد"
وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان مستجدات "الهجوم الأوكراني المضاد"
ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، تطورات الهجوم الأوكراني المضاد، والمحادثات التي... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T18:01+0000
2023-08-07T18:01+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم عبر الهاتف، وناقشا التطورات في هجوم أوكرانيا المضاد، والمحادثات الأخيرة حول سلام عادل ودائم في أوكرانيا التي عقدت في جدة، في المملكة العربية السعودية، والترتيبات الأمنية الطويلة المدى بين البلدين".واستضافت مدينة جدة السعودية خلال اليومين الماضيين محادثات حول الأزمة الأوكرانية، بعد أن دعت ممثلين من نحو 30 دولة، ليس من بينها روسيا.وصرحت الخارجية الروسية سابقاً، في تعليقها على المشاورات بشأن أوكرانيا في جدة، إنه من العبثية والهراء، اتخاذ قرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي من دون مشاركة روسيا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو.
https://sputnikarabic.ae/20230807/جنود-روس-يغنمون-صيدا-بريطانيا-ثمينا-فيديو-1079859863.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان مستجدات "الهجوم الأوكراني المضاد"

18:01 GMT 07.08.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLISوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، تطورات الهجوم الأوكراني المضاد، والمحادثات التي اختتمت أخيرًا في مدينة جدة السعودية لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.
القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم عبر الهاتف، وناقشا التطورات في هجوم أوكرانيا المضاد، والمحادثات الأخيرة حول سلام عادل ودائم في أوكرانيا التي عقدت في جدة، في المملكة العربية السعودية، والترتيبات الأمنية الطويلة المدى بين البلدين".
وجدد بلينكن دعم الولايات المتحدة "القوي والمستمر" لنظام كييف وللجيش الأوكراني.
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
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16:33 GMT
واستضافت مدينة جدة السعودية خلال اليومين الماضيين محادثات حول الأزمة الأوكرانية، بعد أن دعت ممثلين من نحو 30 دولة، ليس من بينها روسيا.
وصرحت الخارجية الروسية سابقاً، في تعليقها على المشاورات بشأن أوكرانيا في جدة، إنه من العبثية والهراء، اتخاذ قرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي من دون مشاركة روسيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:30 GMT
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