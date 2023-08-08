عربي
https://sputnikarabic.ae/20230808/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تواصل-دعم-عودة-النظام-الدستوري-في-النيجر-1079895238.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل دعم عودة النظام الدستوري في النيجر
الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل دعم عودة النظام الدستوري في النيجر
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، وجدت دعما من قبل أطراف المجتمع المدني لعودة النظام الدستوري في... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T20:53+0000
2023-08-08T20:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
النيجر
أخبار النيجر
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079439618_28:0:3669:2048_1920x0_80_0_0_1c9191a43a4e60c4cd4fed92aba80e65.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "وصل إلى نولاند خلال اجتماعاتها أنه يوجد دعم من المجتمع المدني للعودة إلى النظام الدستوري، لذا سنواصل الضغط من أجل ذلك".وتابع ميلر: "من المؤسف للغاية عدم وجود نية من جانب المتمردين في النيجر لقبول مسار الديمقراطية وعمليات التفاوض".وكانت نولاند أول مسؤول أمريكي يزور النيجر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز الماضي، حيث أوضحت نولاند، يوم الاثنين، أنها التقت موسى سالو بارمو، الذي تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش ضمن المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي تم تشكيله بعد الانقلاب، إضافة إلى 3 من الضباط الموالين له في نيامي عاصمة النيجر ووصفت المحادثات معهم بأنها صعبة".وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للنيجري.يشار إلى أنه بعد تعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، فإن المجلس الوطني لحماية الوطن هو الذي سيتولى مؤقتا، السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تياني، مهام رئيس الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230805/تعيين-أعضاء-المجلس-الوطني-لحماية-الوطن-بالنيجر-1079807952.html
https://sputnikarabic.ae/20230808/المبعوثة-الأمريكية-للنيجر-المجلس-العسكري-رفض-عرض-واشنطن--1079868694.html
النيجر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079439618_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_2ef5aa167143ae90985a9f1c973a0188.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل دعم عودة النظام الدستوري في النيجر

20:53 GMT 08.08.2023
© AFP 2023 / ORTN - Télé Sahel / AFPالعقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم
العقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / ORTN - Télé Sahel / AFP
تابعنا عبرTelegramNabd
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، وجدت دعما من قبل أطراف المجتمع المدني لعودة النظام الدستوري في النيجر، خلال الزيارة التي أجرت خلالها عدة اجتماعات.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ميلر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "وصل إلى نولاند خلال اجتماعاتها أنه يوجد دعم من المجتمع المدني للعودة إلى النظام الدستوري، لذا سنواصل الضغط من أجل ذلك".
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
تعيين أعضاء المجلس الوطني لحماية الوطن بالنيجر
5 أغسطس, 08:26 GMT
وتابع ميلر: "من المؤسف للغاية عدم وجود نية من جانب المتمردين في النيجر لقبول مسار الديمقراطية وعمليات التفاوض".
وكانت نولاند أول مسؤول أمريكي يزور النيجر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز الماضي، حيث أوضحت نولاند، يوم الاثنين، أنها التقت موسى سالو بارمو، الذي تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش ضمن المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي تم تشكيله بعد الانقلاب، إضافة إلى 3 من الضباط الموالين له في نيامي عاصمة النيجر ووصفت المحادثات معهم بأنها صعبة".
فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
المبعوثة الأمريكية للنيجر: المجلس العسكري رفض عرض واشنطن
09:06 GMT
وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للنيجري.
يشار إلى أنه بعد تعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، فإن المجلس الوطني لحماية الوطن هو الذي سيتولى مؤقتا، السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تياني، مهام رئيس الدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала