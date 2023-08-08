https://sputnikarabic.ae/20230808/الرئيس-التونسي-يطالب-بإعداد-مشروع-لتطهير-الحكومة-ممن-تسللوا-إليها-دون-وجه-حق-1079867899.html

الرئيس التونسي يطالب بإعداد مشروع لتطهير الحكومة "ممن تسللوا إليها" دون وجه حق

الرئيس التونسي يطالب بإعداد مشروع لتطهير الحكومة "ممن تسللوا إليها" دون وجه حق

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة اختيار المسؤولين في الدولة بناءا على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T08:29+0000

2023-08-08T08:29+0000

2023-08-08T08:29+0000

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جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية الجديد، أحمد الحشاني، أمس الإثنين، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".وناشد "بضرورة الانسجام في العمل الحكومي، لأنه توجد في تونس دولة واحدة فكل قطاع يكمل القطاع الآخر في إطار سياسة الدولة"، وفقا لرأيه.وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر في مطلع الشهر الجاري، قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.وتناول لقاء قيس سعيد وأحمد الحشاني، كذلك "المعاملة الإنسانية التي يلقاها المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن تونس تعاملهم معاملة لإنسانية لا يلقاها هؤلاء في عديد الدول الأخرى، في ظل الصمت المريب لعديد المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم، ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقا"، بحسب بيان الرئاسة التونسية.يشار إلى أن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اعتبر يوم الخميس الماضي، أن تصريحات، فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام ‏للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود ‏التونسية، "تتسم بعدم الدقة وترتقي إلى درجة المغالطة". وتشهد تونس في العام الحالي، موجة هجرة قياسية، وتتكرر كوارث غرق قوارب المهاجرين القادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للوصول إلى السواحل الإيطالية.تجدر الإشارة إلى أن تونس قد حلت محل ليبيا كنقطة رئيسية للمهاجرين الهاربين من الفقر والنزاعات في أفريقيا والشرق الأوسط، الذين يسعون لبناء حياة أفضل في أوروبا.

https://sputnikarabic.ae/20230807/مقتل-4-مهاجرين-وفقدان-51-آخرين-بعد-غرق-مركب-قبالة-سواحل-تونس-1079841218.html

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