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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الأوكرانية-تطلق-11-قذيفة-مدفعية-من-عيار-155-ملم-على-منطقة-بتروفسكي-بدونيتسك-1079895408.html
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي بدونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي بدونيتسك
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن قوات كييف قصفت منطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك، وأطلقت 11 قذيفة مدفعية... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T21:34+0000
2023-08-08T21:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية على قناتها في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 20:45 على التجمع السكني كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم... وفي الساعة 22:45 على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وجرى إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم".وأفاد البيان أيضًا أنه في الساعة 22:50 تم استهداف التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم.تقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت هذه المنطقة، بدءًا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، تتعرض لقصف منتظم من قوات الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1079864717.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي بدونيتسك

21:34 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن قوات كييف قصفت منطقة بتروفسكي بمدينة دونيتسك، وأطلقت 11 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، مزودة من "الناتو".
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان الممثلية على قناتها في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 20:45 على التجمع السكني كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم... وفي الساعة 22:45 على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وجرى إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم".
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
02:25 GMT
وأفاد البيان أيضًا أنه في الساعة 22:50 تم استهداف التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم.
تقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت هذه المنطقة، بدءًا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، تتعرض لقصف منتظم من قوات الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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