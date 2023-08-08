عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-98-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1079895707.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 98 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 98 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف الأراضي... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T22:27+0000
2023-08-08T22:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076219292_0:210:2899:1840_1920x0_80_0_0_24205bc0951f80fa7114cbfa9ee52fcb.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان الذي تم نشره على قناتهم في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 98 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، نفذ العدو 91 عملية قصف باستخدام صواريخ متعددة الفوهات ومدافع عيار 155 ملم، منها قذائف عنقودية. فيما تم تنفيذ 3 عمليات قصف مدفعي باستخدام مدافع عيار 152 ملم على محور غورلفكا. وعلى محور ياسينوفاتايا، تم تنفيذ 3 عمليات قصف مدفعي باستخدام مدافع عيار 155 ملم. وفي منطقة شاخترزك، تم تنفيذ عملية قصف واحدة باستخدام أنظمة الصواريخ".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 362 مقذوفًا بعيارات مختلفة، مضيفا أن: "مناطق القصف الأوكراني شملت المناطق السكنية، ومناطق غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكيفكا، وشاخترزك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/الدفاع-الروسية-صد-هجمات-على-محور-دونيتسك-ومقتل-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-على-محور-خيرسون-1079873386.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076219292_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a559564c061b9de2969ca3bb9fd7067f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 98 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

22:27 GMT 08.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف الأراضي الخاضعة للجمهورية 98 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أطلقت ما مجموعه 362 مقذوفًا بعيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان الذي تم نشره على قناتهم في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 98 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، نفذ العدو 91 عملية قصف باستخدام صواريخ متعددة الفوهات ومدافع عيار 155 ملم، منها قذائف عنقودية. فيما تم تنفيذ 3 عمليات قصف مدفعي باستخدام مدافع عيار 152 ملم على محور غورلفكا. وعلى محور ياسينوفاتايا، تم تنفيذ 3 عمليات قصف مدفعي باستخدام مدافع عيار 155 ملم. وفي منطقة شاخترزك، تم تنفيذ عملية قصف واحدة باستخدام أنظمة الصواريخ".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: صد هجمات على محور دونيتسك ومقتل عشرات الجنود الأوكرانيين على محور خيرسون
11:36 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 362 مقذوفًا بعيارات مختلفة، مضيفا أن: "مناطق القصف الأوكراني شملت المناطق السكنية، ومناطق غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكيفكا، وشاخترزك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала