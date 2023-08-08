https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-98-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1079895707.html

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 98 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 98 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف الأراضي... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T22:27+0000

2023-08-08T22:27+0000

2023-08-08T22:27+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان الذي تم نشره على قناتهم في "تليغرام": "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 98 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، نفذ العدو 91 عملية قصف باستخدام صواريخ متعددة الفوهات ومدافع عيار 155 ملم، منها قذائف عنقودية. فيما تم تنفيذ 3 عمليات قصف مدفعي باستخدام مدافع عيار 152 ملم على محور غورلفكا. وعلى محور ياسينوفاتايا، تم تنفيذ 3 عمليات قصف مدفعي باستخدام مدافع عيار 155 ملم. وفي منطقة شاخترزك، تم تنفيذ عملية قصف واحدة باستخدام أنظمة الصواريخ".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 362 مقذوفًا بعيارات مختلفة، مضيفا أن: "مناطق القصف الأوكراني شملت المناطق السكنية، ومناطق غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكيفكا، وشاخترزك.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230808/الدفاع-الروسية-صد-هجمات-على-محور-دونيتسك-ومقتل-عشرات-الجنود-الأوكرانيين-على-محور-خيرسون-1079873386.html

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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا