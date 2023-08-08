https://sputnikarabic.ae/20230808/محمد-صلاح-يستغل-فراغ-دفاعي-صغير-ويحقق-لليفربول-الفوز-فيديو-1079870291.html
محمد صلاح يستغل "فراغ دفاعي" صغير ويحقق لليفربول الفوز... فيديو
محمد صلاح يستغل "فراغ دفاعي" صغير ويحقق لليفربول الفوز... فيديو
تداول مستخدمو "السوشيال ميدي" مقطع مصور لللاعب المصري بفريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، وهو يساهم في إحراز هدف بشباك نادي درامشتات الألماني، في اللقاء... 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T09:43+0000
2023-08-08T09:43+0000
2023-08-08T09:43+0000
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رياضة
ليفربول
الأخبار
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ويوضح الفيديو استغلال صلاح لفراغ دفاعي من جانب الفريق المنافس، ليمرر الكرة إلى المهاجم البرتغالي، ديوغو جوتا، ويسجل الهدف الثاني لصالح "ليفربول".وكان محمد صلاح أحرز الهدف الأول في المباراة، بينما سدد اللاعب، لويس دياز، هدف الفوز الثالث لصالح "ليفربول" في الدقيقة 60 من عمر المباراة، التي أقيمت ضمن الاستعدادات للموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي 2023-2024.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة, ليفربول, الأخبار
نادي الفيديو, رياضة, ليفربول, الأخبار
محمد صلاح يستغل "فراغ دفاعي" صغير ويحقق لليفربول الفوز... فيديو
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تداول مستخدمو "السوشيال ميدي" مقطع مصور لللاعب المصري بفريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، وهو يساهم في إحراز هدف بشباك نادي درامشتات الألماني، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، أمس الإثنين، وانتهى بفوز "الريدز" بنتيجة 3-1.
ويوضح الفيديو استغلال صلاح لفراغ دفاعي من جانب الفريق المنافس، ليمرر الكرة إلى المهاجم البرتغالي، ديوغو جوتا
، ويسجل الهدف الثاني لصالح "ليفربول".
وكان محمد صلاح
أحرز الهدف الأول في المباراة، بينما سدد اللاعب، لويس دياز، هدف الفوز الثالث لصالح "ليفربول" في الدقيقة 60 من عمر المباراة، التي أقيمت ضمن الاستعدادات للموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي 2023-2024.