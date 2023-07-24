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https://sputnikarabic.ae/20230724/محمد-صلاح-يسجل-هدفا-ويقود-ليفربول-للتعادل-4-4-مع-أحد-أندية-الدرجة-الثانية-في-ألمانيا-فيديو-1079357705.html
محمد صلاح يسجل هدفا ويقود ليفربول للتعادل 4-4 مع أحد أندية الدرجة الثانية في ألمانيا... فيديو
محمد صلاح يسجل هدفا ويقود ليفربول للتعادل 4-4 مع أحد أندية الدرجة الثانية في ألمانيا... فيديو
أنقذ المصري محمد صلاح، نادي ليفربول الإنجليزي من الهزيمة أمام غروتر فيورث أحد أندية الدوري الألماني في الدرجة الثانية، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T14:58+0000
2023-07-24T14:58+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
منوعات
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وانتهت المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، سجل رباعية الريدز كل من لويس دياز (22) وداروين نونيز (55) (59) ومحمد صلاح (89)، في حين سجل أهدف الفريق الألماني، كل من جوليان جرين (47) ولوكاس بيتكوف (67) ثم أرميندو سيب (74) و(77).ويلاقي ليفربول نظيره ليستر سيتي في اللقاء الودي المقبل، في 30 يوليو/ تموز الجاري، على أن يواجه بايرن ميونيخ الألماني، في 2 أغسطس/ آب المقبل، ثم دارمشتات 98 الألماني، في 7 أغسطس، وهو آخر لقاء ودي قبل بداية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان محمد صلاح، حسم موقفه أخيرا من الانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف، بالاستمرار في صفوف ليفربول.وكشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري"، عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح.ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022 - 2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة في التشكيلة الحالية.وجاء المهاجم النرويجي، إيرلنغ هالاند، في المركز الأول في القائمة، إذ تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا، في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.وتراجعت قيمة صلاح بنسبة أكثر من 42 في المئة بسبب تراجع أرقامه في الموسم الحالي، إذ لم يستطع الوصول للهدف الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق أي بطولة في هذا الموسم، كما فشل في الإسهام في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في مسيرته مع الريدز.وعلّق بعض المحللين، وفقا للتقرير، على أن صلاح يبلغ من العمر 31 عامًا، ما يعني أنه سيدخل في مرحلة التدني في المستوى البدني، وهو احتمال يجعله استثمارا دون عائد مغري.يشار إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2021، وظفر بجوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.
https://sputnikarabic.ae/20230619/هبطت-أكثر-من-40-انخفاض-قيمة-محمد-صلاح-السوقية-1078276140.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات

محمد صلاح يسجل هدفا ويقود ليفربول للتعادل 4-4 مع أحد أندية الدرجة الثانية في ألمانيا... فيديو

14:58 GMT 24.07.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISمحمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023.
محمد صلاح يصبح الهداف الفوز التاريخي لليفربول برصيد 129 هدفا في الدوري الإنجليزي 5 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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أنقذ المصري محمد صلاح، نادي ليفربول الإنجليزي من الهزيمة أمام غروتر فيورث أحد أندية الدوري الألماني في الدرجة الثانية، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الاثنين، استعدادًا للموسم الكروي المقبل.
وانتهت المباراة بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، سجل رباعية الريدز كل من لويس دياز (22) وداروين نونيز (55) (59) ومحمد صلاح (89)، في حين سجل أهدف الفريق الألماني، كل من جوليان جرين (47) ولوكاس بيتكوف (67) ثم أرميندو سيب (74) و(77).
ويلاقي ليفربول نظيره ليستر سيتي في اللقاء الودي المقبل، في 30 يوليو/ تموز الجاري، على أن يواجه بايرن ميونيخ الألماني، في 2 أغسطس/ آب المقبل، ثم دارمشتات 98 الألماني، في 7 أغسطس، وهو آخر لقاء ودي قبل بداية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان محمد صلاح، حسم موقفه أخيرا من الانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف، بالاستمرار في صفوف ليفربول.
وكشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري"، عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022 - 2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة في التشكيلة الحالية.
وجاء المهاجم النرويجي، إيرلنغ هالاند، في المركز الأول في القائمة، إذ تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا، في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
مجتمع
هبطت أكثر من 40%... انخفاض قيمة محمد صلاح السوقية
19 يونيو, 18:53 GMT
وتراجعت قيمة صلاح بنسبة أكثر من 42 في المئة بسبب تراجع أرقامه في الموسم الحالي، إذ لم يستطع الوصول للهدف الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق أي بطولة في هذا الموسم، كما فشل في الإسهام في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في مسيرته مع الريدز.
وعلّق بعض المحللين، وفقا للتقرير، على أن صلاح يبلغ من العمر 31 عامًا، ما يعني أنه سيدخل في مرحلة التدني في المستوى البدني، وهو احتمال يجعله استثمارا دون عائد مغري.
يشار إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2021، وظفر بجوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.
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