https://sputnikarabic.ae/20230808/هيئة-قناة-السويس-تنجح-في-انتشال-القاطرة-الغارقة-فهد-1079893058.html

هيئة قناة السويس تنجح في انتشال القاطرة الغارقة "فهد"

هيئة قناة السويس تنجح في انتشال القاطرة الغارقة "فهد"

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء، نجاح انتشال القاطرة الغارقة "فهد" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة بعد مرور 3 أيام من غرقها عقب حادث تصادم مع... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان لهيئة قناة السويس، إن "الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن نجاح عملية انتشال القاطرة فهد، بواسطة الرافعة إنقاذ، وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث".وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن "موقع انتشال القاطرة الغارقة "فهد" تم تأمينه ملاحيا وبيئيا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة"، منوها إلى أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ حيث شهدت القناة على مدار يومين، عبور 146 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن.وذكر رئيس هيئة قناة السويس أن "عملية رفع وانتشال القاطرة "فهد" تطلبت القيام بعدة إجراءات بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة".وذكر الفريق أسامة ربيع أن "التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة وترفع علم هونغ كونغ، مع القاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح ما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها".ويشار إلى أن الممر الملاحي لقناة السويس المصرية قد تعرض للإغلاق لمدة 6 أيام خلال عام 2021، بعد جنوح السفينة "إيفر غيفن" في المجرى الملاحي، ما تسبب بخسائر للهيئة قدرت بـ 15 مليون دولار في اليوم الواحد.وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أعلن في حزيران/يونيو الماضي، أن حجم إيرادات القناة بلغ خلال العام الحالي 9.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 35 بالمئة عن العام الماضي.

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