https://sputnikarabic.ae/20230809/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-في-محاولة-لاقتحام-موسكو-1079896411.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين في محاولة لاقتحام موسكو
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين في محاولة لاقتحام موسكو
أعلن عمدة العاصمة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي قامت بإسقاط اثنين من الطائرات المسيرة في ضواحي موسكو حاولت العبور نحو... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T00:24+0000
2023-08-09T00:24+0000
2023-08-09T00:38+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079334264_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_b18b047756749f772b53f8b0f6b515f8.jpg
وقال سوبيانين، في قناته على تلغرام: "كانت هناك محاولة لعبور مدينتنا من قبل اثنين من الطائرات المسيرة العسكرية. وقد تم إسقاطهما جميعًا بواسطة قوات الدفاع الجوي".وأضاف سوبيانين: "ليس لدينا معلومات عن وقوع إصابات جراء سقوط الأجزاء المحطمة، وقوات الطوارئ تعمل في الموقع".وفي بداية يوليو/ تموز الماضي، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230806/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-حاولت-دخول-العاصمة-الروسية-1079827225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079334264_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1d6751c29fec4699b4874bbc3c9e3848.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين في محاولة لاقتحام موسكو
00:24 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 00:38 GMT 09.08.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة العاصمة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي قامت بإسقاط اثنين من الطائرات المسيرة في ضواحي موسكو حاولت العبور نحو المدينة.
وقال سوبيانين، في قناته على تلغرام: "كانت هناك محاولة لعبور مدينتنا من قبل اثنين من الطائرات المسيرة العسكرية. وقد تم إسقاطهما جميعًا بواسطة قوات الدفاع الجوي".
وأضاف سوبيانين: "ليس لدينا معلومات عن وقوع إصابات جراء سقوط الأجزاء المحطمة، وقوات الطوارئ تعمل في الموقع".
وفي بداية يوليو/ تموز الماضي، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.