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الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين في محاولة لاقتحام موسكو
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-في-محاولة-لاقتحام-موسكو-1079896411.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين في محاولة لاقتحام موسكو
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين في محاولة لاقتحام موسكو
أعلن عمدة العاصمة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي قامت بإسقاط اثنين من الطائرات المسيرة في ضواحي موسكو حاولت العبور نحو... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T00:24+0000
2023-08-09T00:38+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سوبيانين، في قناته على تلغرام: "كانت هناك محاولة لعبور مدينتنا من قبل اثنين من الطائرات المسيرة العسكرية. وقد تم إسقاطهما جميعًا بواسطة قوات الدفاع الجوي".وأضاف سوبيانين: "ليس لدينا معلومات عن وقوع إصابات جراء سقوط الأجزاء المحطمة، وقوات الطوارئ تعمل في الموقع".وفي بداية يوليو/ تموز الماضي، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230806/عمدة-موسكو-الدفاعات-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-حاولت-دخول-العاصمة-الروسية-1079827225.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين في محاولة لاقتحام موسكو

00:24 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 00:38 GMT 09.08.2023)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورإسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت كومسومولسكي، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت كومسومولسكي، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن عمدة العاصمة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي قامت بإسقاط اثنين من الطائرات المسيرة في ضواحي موسكو حاولت العبور نحو المدينة.
وقال سوبيانين، في قناته على تلغرام: "كانت هناك محاولة لعبور مدينتنا من قبل اثنين من الطائرات المسيرة العسكرية. وقد تم إسقاطهما جميعًا بواسطة قوات الدفاع الجوي".
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية
6 أغسطس, 09:09 GMT
وأضاف سوبيانين: "ليس لدينا معلومات عن وقوع إصابات جراء سقوط الأجزاء المحطمة، وقوات الطوارئ تعمل في الموقع".
وفي بداية يوليو/ تموز الماضي، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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