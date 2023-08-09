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الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني
الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرزيوييف. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T17:26+0000
2023-08-09T17:26+0000
روسيا
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وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات.وقال المكتب الصحفي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، ونوقشت القضايا الموضوعية المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية للشراكة الاستراتيجية والتحالف. وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".
https://sputnikarabic.ae/20230808/الرئيس-الروسي-يجري-محادثة-هاتفية-مع-رئيس-جنوب-أفريقيا--1079888300.html
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روسيا, أوزباكستان, أخبار العالم الآن
روسيا, أوزباكستان, أخبار العالم الآن

الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني

17:26 GMT 09.08.2023
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
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أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرزيوييف.
وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا
أمس, 16:13 GMT
وقال المكتب الصحفي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، ونوقشت القضايا الموضوعية المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية للشراكة الاستراتيجية والتحالف. وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".
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