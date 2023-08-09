https://sputnikarabic.ae/20230809/الرئيس-الروسي-يجري-محادثة-هاتفية-مع-الرئيس-الأوزبكستاني-1079921080.html
الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني
الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني
أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرزيوييف. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T17:26+0000
2023-08-09T17:26+0000
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وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات.وقال المكتب الصحفي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، ونوقشت القضايا الموضوعية المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية للشراكة الاستراتيجية والتحالف. وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".
https://sputnikarabic.ae/20230808/الرئيس-الروسي-يجري-محادثة-هاتفية-مع-رئيس-جنوب-أفريقيا--1079888300.html
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روسيا, أوزباكستان, أخبار العالم الآن
روسيا, أوزباكستان, أخبار العالم الآن
الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني
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أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرزيوييف.
وأشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات.
وقال المكتب الصحفي للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، ونوقشت القضايا الموضوعية المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية للشراكة الاستراتيجية والتحالف. وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".