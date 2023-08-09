https://sputnikarabic.ae/20230809/بايدن-يعتزم-زيارة-فيتنام-لتعزيز-العلاقات-وسط-تصاعد-التوترات-مع-الصين-1079897180.html

بايدن يعتزم زيارة فيتنام لتعزيز العلاقات وسط تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يعتزم زيارة فيتنام لتعزيز العلاقات وسط تصاعد التوترات مع الصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إنه سيسافر إلى فيتنام "قريباً" كجزء من جهود لتحسين العلاقات مع هانوي، في ظل توترات واشنطن مع الصين 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T02:45+0000

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2023-08-09T02:45+0000

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.وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات في ولاية نيو مكسيكو: "سأتوجه إلى فيتنام قريباً لأن فيتنام ترغب في تغيير علاقتنا وأن نصبح شركاء". وتصاعدت التوترات مؤخرا في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة تمتد على مساحة 3.5 مليون كيلومتر مربع (1.4 مليون ميل مربع) غالبًا ما تجتازها القوات البحرية الغربية بما في ذلك السفن الأمريكية التي تجري عمليات بحرية، الأمر الذي يزعج الصين.وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن الفلبين، في الوقت الذي يجري فيها جيشها مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الفلبيني في بحر الصين الجنوبي.وتطالب الصين بالجزء الأكبر في بحر الصين الجنوبي وهو الممر المائي الغني بالموارد، رغم مطالبات موازية من دول أخرى في جنوب شرق آسيا بينها فيتنام والفليبين وماليزيا.وأصبحت هذه المنطقة واحدة من العديد من بؤر التوتر في العلاقة المتوترة بين الصين والولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230625/بعد-إبحار-سفن-صينية-في-مياهها-حاملة-طائرات-أمريكية-تصل-إلى-فيتنام-1078467668.html

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