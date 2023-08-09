عربي
https://sputnikarabic.ae/20230809/روسيا-الثانية-عالميا-8-دول-تمتلك-غواصات-الصواريخ-الباليستية-1079916470.html
روسيا الثانية عالميا… 8 دول تمتلك غواصات الصواريخ الباليستية
روسيا الثانية عالميا… 8 دول تمتلك غواصات الصواريخ الباليستية
تمثل الغواصات أخطر سلاح بحري في العالم لأنها تمتلك القدرة على شن هجمات صاروخية بعيدة المدى والبقاء في أعماق البحار لفترات طويلة دون أن يتم اكتشافها. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T14:55+0000
2023-08-09T14:55+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102781/44/1027814433_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e8d490526c652e0d30e60110611cd5de.jpg
وأصبحت الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية تهديدا عسكريا لا مثيل له، لأن بعضها يحمل أنواعا وأعدادا من الصواريخ التي يمكنها إحراق مدنا بأكملها في دقائق معدودة.ورغم ذلك، فإن ظهور غواصات الصواريخ الباليستية، كان له دور في إيجاد ما يعرف بـ "توازن الرعب" بين الدول النووية، التي أصبح لديها قناعة متبادلة بأن إقدامها على شن هجوم مباغت من قاذفات أو قواعد برية، سيتم الرد عليه بهجمات انتقامية يتم إطلاقها من هذه الغواصات.وأصبحت غواصات الصواريخ الباليستية أحد أضلع مثلث الردع النووي، الذي يطلق عليه "الثالوث النووي" لدى الدول الكبرى.ويضم "الثالوث النووي" قوة القاذفات النووية الاستراتيجية وقواعد الصواريخ الاستراتيجية الموجودة تحت الأرض، إضافة إلى ما تحمله الغواصات من صواريخ باليستية مزودة برؤوس نووية.ما الدول التي تمتلك الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية؟نشرت مجلة "ميليتاري ووتش ماغازين" المتخصصة في الشؤون العسكرية، قائمة تضم الدول التي تمتلك الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية وتشمل:أضخم 10 أساطيل غواصات في العالميوجد في العالم 10 دول تمتلك أكثر من 10 غواصات، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.يذكر أن الأسطول الروسي يصنف في المرتبة الثانية عالميا في 2023، بعد الأسطول الصيني، ويصل عدد وحدات البحرية إلى 598 وحدة بحرية، يليه أسطول كوريا الشمالية بـ 519 وحدة بحرية ثم الأسطول الأمريكي في المرتبة الـ 4 عالميا بـ 484 وحدة بحرية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/عضو-في-الكونغرس-يطالب-بتقليد-روسيا-باستخدام-وقود-بديل-للغواصات-النووية-1079414996.html
https://sputnikarabic.ae/20221221/ما-هي-قوات-الثالوث-النووي-التي-تحدث-عنها-بوتين-1071462992.html
https://sputnikarabic.ae/20221215/ما-هي-تقنية-التكهف-الفائق-التي-تستخدمها-الطوربيدات-الروسية-1071226414.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102781/44/1027814433_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c3fd028c1b06d9560e2946d36d628c93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا الثانية عالميا… 8 دول تمتلك غواصات الصواريخ الباليستية

14:55 GMT 09.08.2023
© Photo / Bellona Foundation / Typhoon class submarine at seaغواصة روسية من نوع "اكولا"
غواصة روسية من نوع اكولا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Photo / Bellona Foundation / Typhoon class submarine at sea
تابعنا عبرTelegramNabd
تمثل الغواصات أخطر سلاح بحري في العالم لأنها تمتلك القدرة على شن هجمات صاروخية بعيدة المدى والبقاء في أعماق البحار لفترات طويلة دون أن يتم اكتشافها.
وأصبحت الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية تهديدا عسكريا لا مثيل له، لأن بعضها يحمل أنواعا وأعدادا من الصواريخ التي يمكنها إحراق مدنا بأكملها في دقائق معدودة.
غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
عضو في "الكونغرس" يطالب بتقليد روسيا باستخدام وقود بديل للغواصات النووية
26 يوليو, 10:51 GMT
ورغم ذلك، فإن ظهور غواصات الصواريخ الباليستية، كان له دور في إيجاد ما يعرف بـ "توازن الرعب" بين الدول النووية، التي أصبح لديها قناعة متبادلة بأن إقدامها على شن هجوم مباغت من قاذفات أو قواعد برية، سيتم الرد عليه بهجمات انتقامية يتم إطلاقها من هذه الغواصات.
وأصبحت غواصات الصواريخ الباليستية أحد أضلع مثلث الردع النووي، الذي يطلق عليه "الثالوث النووي" لدى الدول الكبرى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
ما هي قوات "الثالوث النووي" التي تحدث عنها بوتين؟
21 ديسمبر 2022, 16:27 GMT
ويضم "الثالوث النووي" قوة القاذفات النووية الاستراتيجية وقواعد الصواريخ الاستراتيجية الموجودة تحت الأرض، إضافة إلى ما تحمله الغواصات من صواريخ باليستية مزودة برؤوس نووية.

ما الدول التي تمتلك الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية؟

نشرت مجلة "ميليتاري ووتش ماغازين" المتخصصة في الشؤون العسكرية، قائمة تضم الدول التي تمتلك الغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية وتشمل:
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 14 غواصة.
روسيا: تمتلك 11 غواصة.
الصين: 6 غواصات.
بريطانيا: 4 غواصات.
فرنسا: 4 غواصات.
تشيلي: 4 غواصات.
كوريا الشمالية: غواصتان.
كوريا الجنوبية: غواصة واحدة.
الهند: غواصة واحدة.
غواصة تطلق طوربيداً - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
أخطر سلاح بحري عرفه العالم... ما هي تقنية "التكهف الفائق" التي تستخدمها الطوربيدات الروسية؟
15 ديسمبر 2022, 11:34 GMT

أضخم 10 أساطيل غواصات في العالم

يوجد في العالم 10 دول تمتلك أكثر من 10 غواصات، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
الصين: المرتبة الأولى عالميا وتمتلك 78 غواصة.
روسيا: المرتبة الثانية عالميا بـ 70 غواصة.
الولايات المتحدة الأمريكية: المرتبة الـ 3 عالميا بـ 68 غواصة.
كوريا الشمالية: المرتبة الـ 4 عالميا بـ 35 غواصة.
كوريا الجنوبية: المرتبة الـ 5 عالميا بـ 22 غواصة.
اليابان: المرتبة الـ 6 عالميا بـ 21 غواصة.
إيران: المرتبة الـ 7 عالميا بـ 19 غواصة.
الهند: المرتبة الـ 8 عالميا بـ 18 غواصة.
تركيا: المرتبة الـ 9 عالميا بـ 12 غواصة.
اليونان: المرتبة الـ 10 عالميا بـ 11 غواصة.
يذكر أن الأسطول الروسي يصنف في المرتبة الثانية عالميا في 2023، بعد الأسطول الصيني، ويصل عدد وحدات البحرية إلى 598 وحدة بحرية، يليه أسطول كوريا الشمالية بـ 519 وحدة بحرية ثم الأسطول الأمريكي في المرتبة الـ 4 عالميا بـ 484 وحدة بحرية.
© Sputnikطوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала