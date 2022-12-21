https://sputnikarabic.ae/20221221/ما-هي-قوات-الثالوث-النووي-التي-تحدث-عنها-بوتين-1071462992.html

ما هي قوات "الثالوث النووي" التي تحدث عنها بوتين؟

ما هي قوات "الثالوث النووي" التي تحدث عنها بوتين؟

تمثل روسيا قوة نووية عظمى تمتلك نحو 6 آلاف قنبلة ذرية إضافة إلى وسائل إطلاقها من البر والبحر والجو، فيما يعرف بـ "الثالوث النووي". 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T16:27+0000

2022-12-21T16:27+0000

2022-12-21T16:27+0000

رصد عسكري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

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وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن تحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي، مؤكدا أنه ضمن أسس الحفاظ على سيادة روسيا ووحدة أراضيها.فيما يلي معلومات عن ثالوث الردع النووي الذي يتكون من 3 أنواع من الوسائل الهجومية:ويمثل هذه النوع أخطر أسلحة ثالوث الردع النووي، لأن الغواصات التي تحمله يمكنها التخفي في أعماق البحار لأشهر قبل أن تطلق صواريخها باتجاه هدف ما في أي مكان حول العالم دون أن تتمكن وسائل التتبع الخاصة بالعدو من رصدها.كما تمتلك الغواصات أهمية كبيرة في ثالوث الردع النووي لأنه يمكن الاعتماد عليها في الرد بضربات انتقامية ضد العدو إذا تمكن من تنفيذ هجوم نووي مباغت ضد أي هدف تابع للدولة.وتستخدم الدول التي تمتلك "ثالوث الردع النووي" غواصات تعمل بالطاقة النووية ويتم تزويدها بصواريخ باليستية عابرة للقارات مصممة للانطلاق من البحر.وعلى خلاف غواصات الديزل ذات المدى المحدود، فإن الغواصات النووية يمكنها البقاء تحت سطح الماء لفترات غير محدودة تمكنها من التخفي عن وسائل الرصد التابعة للعدو وتوفر لها فرصة تنفيذ هجمات مباغتة أو انتقامية من مواقع آمنة تحت سطح البحر.ورغم أن عدد الدول النووية في العالم هو 9 دول، إلا أن عدد الدول التي تمتلك الغواصات النووية حتى الآن هو 6 دول فقط هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا والهند.ما هي مزايا كل نوع من الأسلحة النووية الهجومية؟لماذا أصبحت الغواصات الروسية أكثر رعبا؟تزود روسيا غواصاتها بصواريخ نووية عابرة للقارات يمكن لأحدها أن يحرق مدينة بأكملها، لكن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، حيث تم تطوير طوربيدات جديدة للقوات الروسية يمكنها أن تلحق دمارا هائلا بشواطئ العدو ومنشآته الساحلية.كما تمتلك روسيا أنواع من السفن الحربية المزودة بصواريخ نووية مثل الطراد الثقيل "بطرس الأكبر"، إضافة إلى تطويرها لصواريخ فرط صوتية يمكن تزويدها برؤوس نووية.

https://sputnikarabic.ae/20221210/جحيم-تحت-الماء-من-يمتلك-الغواصات-النووية-في-العالم-وما-هو-سر-قوتها-المخيفة-1071063378.html

https://sputnikarabic.ae/20221218/ما-هي-أقوى-القنابل-النووية-الروسية-1071320090.html

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