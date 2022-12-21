عربي
https://sputnikarabic.ae/20221221/ما-هي-قوات-الثالوث-النووي-التي-تحدث-عنها-بوتين-1071462992.html
ما هي قوات "الثالوث النووي" التي تحدث عنها بوتين؟
ما هي قوات "الثالوث النووي" التي تحدث عنها بوتين؟
تمثل روسيا قوة نووية عظمى تمتلك نحو 6 آلاف قنبلة ذرية إضافة إلى وسائل إطلاقها من البر والبحر والجو، فيما يعرف بـ "الثالوث النووي". 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T16:27+0000
2022-12-21T16:27+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071462544_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5007210b0e67f21dd55cf8c26cd1091d.jpg
وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن تحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي، مؤكدا أنه ضمن أسس الحفاظ على سيادة روسيا ووحدة أراضيها.فيما يلي معلومات عن ثالوث الردع النووي الذي يتكون من 3 أنواع من الوسائل الهجومية:ويمثل هذه النوع أخطر أسلحة ثالوث الردع النووي، لأن الغواصات التي تحمله يمكنها التخفي في أعماق البحار لأشهر قبل أن تطلق صواريخها باتجاه هدف ما في أي مكان حول العالم دون أن تتمكن وسائل التتبع الخاصة بالعدو من رصدها.كما تمتلك الغواصات أهمية كبيرة في ثالوث الردع النووي لأنه يمكن الاعتماد عليها في الرد بضربات انتقامية ضد العدو إذا تمكن من تنفيذ هجوم نووي مباغت ضد أي هدف تابع للدولة.وتستخدم الدول التي تمتلك "ثالوث الردع النووي" غواصات تعمل بالطاقة النووية ويتم تزويدها بصواريخ باليستية عابرة للقارات مصممة للانطلاق من البحر.وعلى خلاف غواصات الديزل ذات المدى المحدود، فإن الغواصات النووية يمكنها البقاء تحت سطح الماء لفترات غير محدودة تمكنها من التخفي عن وسائل الرصد التابعة للعدو وتوفر لها فرصة تنفيذ هجمات مباغتة أو انتقامية من مواقع آمنة تحت سطح البحر.ورغم أن عدد الدول النووية في العالم هو 9 دول، إلا أن عدد الدول التي تمتلك الغواصات النووية حتى الآن هو 6 دول فقط هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا والهند.ما هي مزايا كل نوع من الأسلحة النووية الهجومية؟لماذا أصبحت الغواصات الروسية أكثر رعبا؟تزود روسيا غواصاتها بصواريخ نووية عابرة للقارات يمكن لأحدها أن يحرق مدينة بأكملها، لكن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، حيث تم تطوير طوربيدات جديدة للقوات الروسية يمكنها أن تلحق دمارا هائلا بشواطئ العدو ومنشآته الساحلية.كما تمتلك روسيا أنواع من السفن الحربية المزودة بصواريخ نووية مثل الطراد الثقيل "بطرس الأكبر"، إضافة إلى تطويرها لصواريخ فرط صوتية يمكن تزويدها برؤوس نووية.
https://sputnikarabic.ae/20221210/جحيم-تحت-الماء-من-يمتلك-الغواصات-النووية-في-العالم-وما-هو-سر-قوتها-المخيفة-1071063378.html
https://sputnikarabic.ae/20221218/ما-هي-أقوى-القنابل-النووية-الروسية-1071320090.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/15/1071462544_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_0efc1113cb8fd610205385eafffc8cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

ما هي قوات "الثالوث النووي" التي تحدث عنها بوتين؟

16:27 GMT 21.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تمثل روسيا قوة نووية عظمى تمتلك نحو 6 آلاف قنبلة ذرية إضافة إلى وسائل إطلاقها من البر والبحر والجو، فيما يعرف بـ "الثالوث النووي".
وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن تحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي، مؤكدا أنه ضمن أسس الحفاظ على سيادة روسيا ووحدة أراضيها.
© Sputnik . IVGENEY BEYTOV / الانتقال إلى بنك الصورجندي على متن الطراد النووي الروسي "بطرس الأكبر"
جندي على متن الطراد النووي الروسي بطرس الأكبر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
جندي على متن الطراد النووي الروسي "بطرس الأكبر"
© Sputnik . IVGENEY BEYTOV
/
الانتقال إلى بنك الصور

فيما يلي معلومات عن ثالوث الردع النووي الذي يتكون من 3 أنواع من الوسائل الهجومية:

النوع الأول: صواريخ (أرض – أرض) يتم إطلاقها من قواعد أرضية لضرب أهداف على بعد آلاف الكيلومترات باستخدام أنواع مختلفة من وسائل الثابتة والمتحركة.
النوع الثاني: القصف الجوي الذي يشمل إطلاق الصواريخ والقنابل من القاذفات الاستراتيجية نحو أهداف برية، ويشمل ذلك الصواريخ المجنحة والقنابل الموجهة، إضافة إلى نوع ثالث هو الذي هو الصواريخ الباليستية التي تطورها الصين لإطلاقها من الجو.
النوع الثالث: الصواريخ النووية التي يتم إطلاقها من البحر في اتجاه أهداف برية باستخدام أنواع محددة من الغواصات الاستراتيجية.
ويمثل هذه النوع أخطر أسلحة ثالوث الردع النووي، لأن الغواصات التي تحمله يمكنها التخفي في أعماق البحار لأشهر قبل أن تطلق صواريخها باتجاه هدف ما في أي مكان حول العالم دون أن تتمكن وسائل التتبع الخاصة بالعدو من رصدها.
غواصة نووية روسية يورى دولغوروكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
من يمتلك الغواصات النووية في العالم وما هو سر قوتها المخيفة؟
10 ديسمبر, 19:19 GMT
كما تمتلك الغواصات أهمية كبيرة في ثالوث الردع النووي لأنه يمكن الاعتماد عليها في الرد بضربات انتقامية ضد العدو إذا تمكن من تنفيذ هجوم نووي مباغت ضد أي هدف تابع للدولة.
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتدريب على إطلاق صواريخ غواصات روسية
تدريب على إطلاق صواريخ غواصات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
تدريب على إطلاق صواريخ غواصات روسية
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
وتستخدم الدول التي تمتلك "ثالوث الردع النووي" غواصات تعمل بالطاقة النووية ويتم تزويدها بصواريخ باليستية عابرة للقارات مصممة للانطلاق من البحر.
نسخة قنبلة القيصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
ما هي أقوى القنابل النووية الروسية؟
18 ديسمبر, 11:14 GMT
وعلى خلاف غواصات الديزل ذات المدى المحدود، فإن الغواصات النووية يمكنها البقاء تحت سطح الماء لفترات غير محدودة تمكنها من التخفي عن وسائل الرصد التابعة للعدو وتوفر لها فرصة تنفيذ هجمات مباغتة أو انتقامية من مواقع آمنة تحت سطح البحر.
ورغم أن عدد الدول النووية في العالم هو 9 دول، إلا أن عدد الدول التي تمتلك الغواصات النووية حتى الآن هو 6 دول فقط هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا والهند.

ما هي مزايا كل نوع من الأسلحة النووية الهجومية؟

صوامع الصواريخ: عبارة عن صوامع ثابتة تحت الأرض تحمي الصواريخ النووية الموجودة بداخلها إضافة إلى أنها تمثل منصة إطلاق للصاروخ، لكن أبرز عيوبها هو الموقع الثابت الذي يمكن رصده واستهدافه في ضربات استباقية ينفذها العدو.
المنصات البرية المتحركة: تشمل هذه المنصات الصواريخ المحمولة على مركبات والقطارات وتتميز بأنها أفضل من الصوامع، لأنها تتميز بقدرتها الكبيرة على التخفي والمناورة.
الطائرات الحربية: تمثل الطائرات منصات جيدة لإطلاق الصواريخ النووية نحو العد من الجو بصورة تقلل احتمالات قدرته على التصدي لها، لكن وجودها في قواعد برية وتحليقها في الجو قبل الإطلاق يجعل احتمالات استهدافها أكبر.

لماذا أصبحت الغواصات الروسية أكثر رعبا؟

تزود روسيا غواصاتها بصواريخ نووية عابرة للقارات يمكن لأحدها أن يحرق مدينة بأكملها، لكن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، حيث تم تطوير طوربيدات جديدة للقوات الروسية يمكنها أن تلحق دمارا هائلا بشواطئ العدو ومنشآته الساحلية.
© Sputnik . EVEGINEY BITOV / الانتقال إلى بنك الصورالطراد النووي الروسي بطرس الأكبر
الطراد النووي الروسي بطرس الأكبر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
الطراد النووي الروسي بطرس الأكبر
© Sputnik . EVEGINEY BITOV
/
الانتقال إلى بنك الصور
كما تمتلك روسيا أنواع من السفن الحربية المزودة بصواريخ نووية مثل الطراد الثقيل "بطرس الأكبر"، إضافة إلى تطويرها لصواريخ فرط صوتية يمكن تزويدها برؤوس نووية.
© Sputnikمقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو
مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
مقارنة عسكرية بين روسيا وحلف الناتو
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала