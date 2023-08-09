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https://sputnikarabic.ae/20230809/زعيم-كوريا-الشمالية-يدعو-لإجراء-مناورات-عسكرية-لاستخدام-أسلحة-جديدة-بشكل-فعال-1079925672.html
زعيم كوريا الشمالية يدعو لإجراء مناورات عسكرية لاستخدام أسلحة جديدة بشكل فعال
زعيم كوريا الشمالية يدعو لإجراء مناورات عسكرية لاستخدام أسلحة جديدة بشكل فعال
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، لإجراء مناورات حربية لتجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T21:29+0000
2023-08-09T21:30+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم
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وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد دعا الزعيم الكوري الشمالي خلال اجتماعه مع قيادة الحزب الحزب الحاكم لإجراء مناورات حربية لتجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة.كما تعهد الزعيم الكوري الشمالي خلال الاجتماع برفع الجاهزية للحرب.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ، منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على استفزازات كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230806/زعيم-كوريا-الشمالية-يقوم-بجولة-لتفقد-عدد-من-مصانع-الأسلحة-في-البلاد-1079824292.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم

زعيم كوريا الشمالية يدعو لإجراء مناورات عسكرية لاستخدام أسلحة جديدة بشكل فعال

21:29 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 21:30 GMT 09.08.2023)
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / STR
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دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، لإجراء مناورات حربية لتجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد دعا الزعيم الكوري الشمالي خلال اجتماعه مع قيادة الحزب الحزب الحاكم لإجراء مناورات حربية لتجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة.
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كما تعهد الزعيم الكوري الشمالي خلال الاجتماع برفع الجاهزية للحرب.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ، منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على استفزازات كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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