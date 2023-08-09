https://sputnikarabic.ae/20230809/زعيم-كوريا-الشمالية-يدعو-لإجراء-مناورات-عسكرية-لاستخدام-أسلحة-جديدة-بشكل-فعال-1079925672.html

زعيم كوريا الشمالية يدعو لإجراء مناورات عسكرية لاستخدام أسلحة جديدة بشكل فعال

زعيم كوريا الشمالية يدعو لإجراء مناورات عسكرية لاستخدام أسلحة جديدة بشكل فعال

دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، لإجراء مناورات حربية لتجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T21:29+0000

2023-08-09T21:29+0000

2023-08-09T21:30+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

العالم

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وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد دعا الزعيم الكوري الشمالي خلال اجتماعه مع قيادة الحزب الحزب الحاكم لإجراء مناورات حربية لتجريب الأسلحة الجديدة بنجاعة.كما تعهد الزعيم الكوري الشمالي خلال الاجتماع برفع الجاهزية للحرب.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ، منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على استفزازات كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230806/زعيم-كوريا-الشمالية-يقوم-بجولة-لتفقد-عدد-من-مصانع-الأسلحة-في-البلاد-1079824292.html

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